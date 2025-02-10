https://ria.ru/20250210/strizhenov-1998318999.html

Названа возможная причина смерти Олега Стриженова

Названа возможная причина смерти Олега Стриженова - РИА Новости, 10.02.2025

Названа возможная причина смерти Олега Стриженова

Предварительной причиной смерти народного артиста СССР Олега Стриженова стали последствия ишемического инсульта, сообщает Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T00:28:00+03:00

2025-02-10T00:28:00+03:00

2025-02-10T00:28:00+03:00

ссср

олег стриженов

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Предварительной причиной смерти народного артиста СССР Олега Стриженова стали последствия ишемического инсульта, сообщает Telegram-канал SHOT."Предварительная причина — последствия ишемического инсульта", — говорится в публикации.Народный артист СССР Олег Стриженов умер 9 февраля в возрасте 95 лет.Стриженов родился в 1929 году в Благовещенске в семье военного. Во время Великой Отечественной войны служил в Научно-исследовательском кинофотоинституте﻿ помощником механика. После войны Стриженов поступил в Московский театральный художественно-технический колледж, а после — в Театральное училище имени Б. В. Щукина﻿, которое окончил в 1953 году.Он сыграл в таких картинах, как "Белые ночи" (1959), "Северная повесть" (1960) "Пиковая дама" (1960), "Три сестры" (1964) и "Его звали Роберт" (1968). Последней его киноактерской работой стал сериал "Отель "Пять звезд" в 2004 году.

https://ria.ru/20250209/strizhenov-1998296233.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, олег стриженов