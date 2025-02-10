https://ria.ru/20250210/strizhenov-1998318999.html
Названа возможная причина смерти Олега Стриженова
Названа возможная причина смерти Олега Стриженова - РИА Новости, 10.02.2025
Названа возможная причина смерти Олега Стриженова
Предварительной причиной смерти народного артиста СССР Олега Стриженова стали последствия ишемического инсульта, сообщает Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T00:28:00+03:00
2025-02-10T00:28:00+03:00
2025-02-10T00:28:00+03:00
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олег стриженов
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Предварительной причиной смерти народного артиста СССР Олега Стриженова стали последствия ишемического инсульта, сообщает Telegram-канал SHOT."Предварительная причина — последствия ишемического инсульта", — говорится в публикации.Народный артист СССР Олег Стриженов умер 9 февраля в возрасте 95 лет.Стриженов родился в 1929 году в Благовещенске в семье военного. Во время Великой Отечественной войны служил в Научно-исследовательском кинофотоинституте помощником механика. После войны Стриженов поступил в Московский театральный художественно-технический колледж, а после — в Театральное училище имени Б. В. Щукина, которое окончил в 1953 году.Он сыграл в таких картинах, как "Белые ночи" (1959), "Северная повесть" (1960) "Пиковая дама" (1960), "Три сестры" (1964) и "Его звали Роберт" (1968). Последней его киноактерской работой стал сериал "Отель "Пять звезд" в 2004 году.
https://ria.ru/20250209/strizhenov-1998296233.html
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ссср, олег стриженов
Названа возможная причина смерти Олега Стриженова
SHOT: предварительной причиной смерти Стриженова стал ишемический инсульт