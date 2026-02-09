https://ria.ru/20260209/strizhenov-2073088165.html
Сын Олега Стриженова рассказал, что память отца почтут в семейном кругу
Сын Олега Стриженова рассказал, что память отца почтут в семейном кругу - РИА Новости, 09.02.2026
Сын Олега Стриженова рассказал, что память отца почтут в семейном кругу
Сын народного артиста СССР Олега Стриженова заслуженный артист РФ Александр Стриженов рассказал РИА Новости, что память отца почтут в семейном кругу. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T01:09:00+03:00
2026-02-09T01:09:00+03:00
2026-02-09T01:09:00+03:00
культура
ссср
россия
александр стриженов
олег стриженов
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998859092_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f47608682c51847403e2d8f98a7c70f0.jpg
https://ria.ru/20250719/strizhenov-2029895532.html
ссср
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998859092_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_10cee53ae794a7695451501e2a2a1f35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, россия, александр стриженов, олег стриженов, культура
Культура, СССР, Россия, Александр Стриженов, Олег Стриженов, Культура
Сын Олега Стриженова рассказал, что память отца почтут в семейном кругу
Сын артиста Олега Стриженова рассказал, что память отца почтут в семейном кругу