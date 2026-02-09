Рейтинг@Mail.ru
09.02.2026
Культура
 
01:09 09.02.2026
Сын Олега Стриженова рассказал, что память отца почтут в семейном кругу
Сын Олега Стриженова рассказал, что память отца почтут в семейном кругу - РИА Новости, 09.02.2026
Сын Олега Стриженова рассказал, что память отца почтут в семейном кругу
Сын народного артиста СССР Олега Стриженова заслуженный артист РФ Александр Стриженов рассказал РИА Новости, что память отца почтут в семейном кругу. РИА Новости, 09.02.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
ссср, россия, александр стриженов, олег стриженов, культура
Культура, СССР, Россия, Александр Стриженов, Олег Стриженов, Культура
Сын Олега Стриженова рассказал, что память отца почтут в семейном кругу

Сын артиста Олега Стриженова рассказал, что память отца почтут в семейном кругу

Церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым после отпевания в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве
Церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым после отпевания в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым после отпевания в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сын народного артиста СССР Олега Стриженова заслуженный артист РФ Александр Стриженов рассказал РИА Новости, что память отца почтут в семейном кругу.
"Нет, пока что только всё семейное", - сказал Стриженов, отвечая на вопрос о том, планируют ли члены семьи проводить памятные мероприятия для поклонников творчества в годовщину смерти артиста.
Стриженов скончался 9 февраля 2025 года в возрасте 95 лет. Его похоронили на Аллее актеров Троекуровского кладбища.
Олег Стриженов - народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии "Золотой орел" (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
Артист Олег Стриженов в роли Павла Бестужева на съемках фильма Северная повесть - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Олег Стриженов против системы: как кумир сохранил себя вопреки КГБ
19 июля 2025, 09:57
 
КультураСССРРоссияАлександр СтриженовОлег СтриженовКультура
 
 
