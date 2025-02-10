Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Стриженова
Мишустин: актер Стриженов обладал уникальным мастерством перевоплощения
© РИА Новости / Борис Виленкин | Перейти в медиабанкКадр из фильма-оперы режиссера Романа Тихомирова "Пиковая дама"
Кадр из фильма-оперы режиссера Романа Тихомирова "Пиковая дама". Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной советского и российского актёра театра и кино, народного артиста СССР Олега Стриженова, отметив, что он обладал редким драматическим талантом и уникальным мастерством перевоплощения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.
"Ушел из жизни выдающийся актер, легенда отечественного кинематографа – Олег Александрович Стриженов. Это огромная утрата и невосполнимая потеря для российской культуры, родных, близких, для всех нас. Олег Александрович обладал редким драматическим талантом, невероятным обаянием, уникальным мастерством перевоплощения", - говорится в телеграмме.
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Мишустин подчеркнул, что Стриженов, органичный и убедительный во всех ролях, наполнял их эмоциональной глубиной и благородством. По словам премьера, яркие образы, созданные в фильмах, стали подлинными шедеврами, вошли в золотой фонд киноискусства, пользовались большой популярностью, дарили радость миллионам зрителей.
Также Мишустин добавил, что Стриженов был открытым и душевно щедрым человеком, безгранично преданным своей профессии. Таким он и останется в памяти и сердцах людей, которые искренне его любили.
"Прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным, близким и коллегам Олега Александровича Стриженова, всем его поклонникам", - резюмировал премьер-министр.
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