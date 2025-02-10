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Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Стриженова - РИА Новости, 10.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:42 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/strizhenov-1998503812.html
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Стриженова
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Стриженова - РИА Новости, 10.02.2025
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Стриженова
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной советского и российского актёра театра и кино, народного артиста СССР Олега... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T21:42:00+03:00
2025-02-10T21:42:00+03:00
культура
россия
ссср
михаил мишустин
олег стриженов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной советского и российского актёра театра и кино, народного артиста СССР Олега Стриженова, отметив, что он обладал редким драматическим талантом и уникальным мастерством перевоплощения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства. "Ушел из жизни выдающийся актер, легенда отечественного кинематографа – Олег Александрович Стриженов. Это огромная утрата и невосполнимая потеря для российской культуры, родных, близких, для всех нас. Олег Александрович обладал редким драматическим талантом, невероятным обаянием, уникальным мастерством перевоплощения", - говорится в телеграмме. Мишустин подчеркнул, что Стриженов, органичный и убедительный во всех ролях, наполнял их эмоциональной глубиной и благородством. По словам премьера, яркие образы, созданные в фильмах, стали подлинными шедеврами, вошли в золотой фонд киноискусства, пользовались большой популярностью, дарили радость миллионам зрителей. Также Мишустин добавил, что Стриженов был открытым и душевно щедрым человеком, безгранично преданным своей профессии. Таким он и останется в памяти и сердцах людей, которые искренне его любили. "Прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным, близким и коллегам Олега Александровича Стриженова, всем его поклонникам", - резюмировал премьер-министр.
https://ria.ru/20250209/strizhenov-1998296233.html
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россия, ссср, михаил мишустин, олег стриженов
Культура, Россия, СССР, Михаил Мишустин, Олег Стриженов
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Стриженова

Мишустин: актер Стриженов обладал уникальным мастерством перевоплощения

© РИА Новости / Борис Виленкин | Перейти в медиабанкКадр из фильма-оперы режиссера Романа Тихомирова "Пиковая дама"
Кадр из фильма-оперы режиссера Романа Тихомирова Пиковая дама - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Борис Виленкин
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Кадр из фильма-оперы режиссера Романа Тихомирова "Пиковая дама". Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной советского и российского актёра театра и кино, народного артиста СССР Олега Стриженова, отметив, что он обладал редким драматическим талантом и уникальным мастерством перевоплощения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.
"Ушел из жизни выдающийся актер, легенда отечественного кинематографа – Олег Александрович Стриженов. Это огромная утрата и невосполнимая потеря для российской культуры, родных, близких, для всех нас. Олег Александрович обладал редким драматическим талантом, невероятным обаянием, уникальным мастерством перевоплощения", - говорится в телеграмме.
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Мишустин подчеркнул, что Стриженов, органичный и убедительный во всех ролях, наполнял их эмоциональной глубиной и благородством. По словам премьера, яркие образы, созданные в фильмах, стали подлинными шедеврами, вошли в золотой фонд киноискусства, пользовались большой популярностью, дарили радость миллионам зрителей.
Также Мишустин добавил, что Стриженов был открытым и душевно щедрым человеком, безгранично преданным своей профессии. Таким он и останется в памяти и сердцах людей, которые искренне его любили.
"Прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным, близким и коллегам Олега Александровича Стриженова, всем его поклонникам", - резюмировал премьер-министр.
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