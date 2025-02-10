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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Стриженова - РИА Новости, 10.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:58 10.02.2025 (обновлено: 19:05 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/strizhenov-1998486476.html
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Стриженова
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Стриженова - РИА Новости, 10.02.2025
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Стриженова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной советского и российского актёра театра и кино, народного артиста СССР Олега... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T18:58:00+03:00
2025-02-10T19:05:00+03:00
культура
олег стриженов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной советского и российского актёра театра и кино, народного артиста СССР Олега Стриженова, отметив, что он всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."С глубоким прискорбием узнал о кончине Олега Александровича Стриженова. Смерть близкого и дорогого человека – всегда большое горе и невосполнимая утрата. Олег Александрович принадлежал к прославленной когорте творцов, для которых кинематограф и театральное искусство стали настоящим призванием и делом всей жизни. Он всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, пользовался профессиональным признанием и искренней любовью зрителей. Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки", - говорится в телеграмме.
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РИА Новости
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олег стриженов, владимир путин, россия, новости культуры, ссср
Культура, Олег Стриженов, Владимир Путин, Россия, Новости культуры, СССР
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Стриженова

Путин: для Стриженова кинематограф и театральное искусство были делом всей жизни

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОлег Стриженов
Олег Стриженов - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Олег Стриженов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной советского и российского актёра театра и кино, народного артиста СССР Олега Стриженова, отметив, что он всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"С глубоким прискорбием узнал о кончине Олега Александровича Стриженова. Смерть близкого и дорогого человека – всегда большое горе и невосполнимая утрата. Олег Александрович принадлежал к прославленной когорте творцов, для которых кинематограф и театральное искусство стали настоящим призванием и делом всей жизни. Он всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, пользовался профессиональным признанием и искренней любовью зрителей. Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки", - говорится в телеграмме.
Князь, картежник, космонавт: такие разные герои Олега Стриженова
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Олег Стриженов родился на Дальнем Востоке — в городе Благовещенске Амурской области в семье военного. Когда ему было шесть лет, семья переехала в Москву. На фото: актер в роли Гринева на съемках фильма "Капитанская дочка".

Олег Стриженов в роли Гринева на съемках фильма Капитанская дочка

Олег Стриженов родился на Дальнем Востоке — в городе Благовещенске Амурской области в семье военного. Когда ему было шесть лет, семья переехала в Москву. На фото: актер в роли Гринева на съемках фильма "Капитанская дочка".

© РИА Новости
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1 из 8
© РИА Новости / Борис Виленкин | Перейти в медиабанк

Олег Стриженов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и стал актером Государственного драматического театра в Таллине.

На фото: кадр из фильма-оперы режиссера Романа Тихомирова "Пиковая дама", где Стриженов сыграл Германна.

Кадр из фильма-оперы режиссера Романа Тихомирова Пиковая дама

Олег Стриженов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и стал актером Государственного драматического театра в Таллине.

На фото: кадр из фильма-оперы режиссера Романа Тихомирова "Пиковая дама", где Стриженов сыграл Германна.

© РИА Новости / Борис Виленкин
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2 из 8
© РИА Новости / В. Малышев | Перейти в медиабанк

Роль белогвардейского поручика Говорухи-Отрока в фильме Григория Чухрая "Сорок первый" принесла Стриженову звание лучшего актера года по решению Союза кинематографистов СССР.

Изольда Извицкая и Олег Стриженов в фильме Сорок первый

Роль белогвардейского поручика Говорухи-Отрока в фильме Григория Чухрая "Сорок первый" принесла Стриженову звание лучшего актера года по решению Союза кинематографистов СССР.

© РИА Новости / В. Малышев
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3 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стриженов рассказывал, что выбрал профессию актера, потому что хотел нравиться и быть популярным. Так и случилось: в его героев были влюблены все советские женщины.

На фото: Стриженов в роли Павла Бестужева на съемках фильма "Северная повесть".

Артист Олег Стриженов в роли Павла Бестужева на съемках фильма Северная повесть

Стриженов рассказывал, что выбрал профессию актера, потому что хотел нравиться и быть популярным. Так и случилось: в его героев были влюблены все советские женщины.

На фото: Стриженов в роли Павла Бестужева на съемках фильма "Северная повесть".

© РИА Новости
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4 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Олег Стриженов в роли космонавта Бородина в художественном фильме "Перекличка".

Заслуженный артист РСФСР Олег Стриженов в роли космонавта Бородина в художественном фильме Перекличка

Олег Стриженов в роли космонавта Бородина в художественном фильме "Перекличка".

© РИА Новости
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5 из 8
© РИА Новости / Тимофеев | Перейти в медиабанк

Олег Стриженов в роли Мечтателя в кинофильме "Белые ночи" по роману Федора Достоевского (1960).

Кадр из кинофильма Белые ночи по роману Ф. М. Достоевского

Олег Стриженов в роли Мечтателя в кинофильме "Белые ночи" по роману Федора Достоевского (1960).

© РИА Новости / Тимофеев
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6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Стриженов отказался играть князя Андрея в фильме Сергея Бондарчука "Война и мир", оскорбившись, что режиссер не позвал его на эту роль первым. Но Стриженов частично "компенсировал" несыгранного им героя ролью Сергея Волконского в фильме "Звезда пленительного счастья".

Олег Стриженов в роли Сергея Волконского в фильме Звезда пленительного счастья

Стриженов отказался играть князя Андрея в фильме Сергея Бондарчука "Война и мир", оскорбившись, что режиссер не позвал его на эту роль первым. Но Стриженов частично "компенсировал" несыгранного им героя ролью Сергея Волконского в фильме "Звезда пленительного счастья".

© РИА Новости
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7 из 8
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Олег Стриженов внес огромный вклад в развитие театрального искусства. Десять лет он прослужил во МХАТе, сыграв в постановках "Без вины виноватые" по Александру Островскому (Незнамов), "Чайка" (Треплев) и "Три сестры" (Тузенбах) по Антону Чехову и многих других.

Олег Стриженов

Олег Стриженов внес огромный вклад в развитие театрального искусства. Десять лет он прослужил во МХАТе, сыграв в постановках "Без вины виноватые" по Александру Островскому (Незнамов), "Чайка" (Треплев) и "Три сестры" (Тузенбах) по Антону Чехову и многих других.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 8

Олег Стриженов родился на Дальнем Востоке — в городе Благовещенске Амурской области в семье военного. Когда ему было шесть лет, семья переехала в Москву. На фото: актер в роли Гринева на съемках фильма "Капитанская дочка".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8

Олег Стриженов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и стал актером Государственного драматического театра в Таллине.

На фото: кадр из фильма-оперы режиссера Романа Тихомирова "Пиковая дама", где Стриженов сыграл Германна.

© РИА Новости / Борис Виленкин
Перейти в медиабанк
2 из 8

Роль белогвардейского поручика Говорухи-Отрока в фильме Григория Чухрая "Сорок первый" принесла Стриженову звание лучшего актера года по решению Союза кинематографистов СССР.

© РИА Новости / В. Малышев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Стриженов рассказывал, что выбрал профессию актера, потому что хотел нравиться и быть популярным. Так и случилось: в его героев были влюблены все советские женщины.

На фото: Стриженов в роли Павла Бестужева на съемках фильма "Северная повесть".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 8

Олег Стриженов в роли космонавта Бородина в художественном фильме "Перекличка".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 8

Олег Стриженов в роли Мечтателя в кинофильме "Белые ночи" по роману Федора Достоевского (1960).

© РИА Новости / Тимофеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Стриженов отказался играть князя Андрея в фильме Сергея Бондарчука "Война и мир", оскорбившись, что режиссер не позвал его на эту роль первым. Но Стриженов частично "компенсировал" несыгранного им героя ролью Сергея Волконского в фильме "Звезда пленительного счастья".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 8

Олег Стриженов внес огромный вклад в развитие театрального искусства. Десять лет он прослужил во МХАТе, сыграв в постановках "Без вины виноватые" по Александру Островскому (Незнамов), "Чайка" (Треплев) и "Три сестры" (Тузенбах) по Антону Чехову и многих других.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
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