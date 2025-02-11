https://ria.ru/20250211/strizhenov-1998710716.html
Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище
Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 11.02.2025
Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище
Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила его невестка, телеведущая Екатерина Стриженова. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T18:53:00+03:00
2025-02-11T18:53:00+03:00
2025-02-11T20:02:00+03:00
ссср
олег стриженов
екатерина стриженова
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998293134_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72bcf37b2a82d869bfd260507d0ebeb0.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила его невестка, телеведущая Екатерина Стриженова.Стриженов умер в возрасте 95 лет 9 февраля."Похороны Олега Александровича пройдут на Троекуровском кладбище", - написала Стриженова в своем Instagram* (запрещен в РФ).Ранее сообщалось, что отпевание артиста пройдет в Храме Святителя Николая на Трёх Горах 12 февраля.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250209/strizhenov-1998296233.html
ссср
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998293134_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_60ad60ddd21945195fd441bb8dd54aa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, олег стриженов, екатерина стриженова, россия, москва
СССР, Олег Стриженов, Екатерина Стриженова, Россия, Москва
Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище
Отпевание народного артиста СССР Олега Стриженова пройдет 12 февраля