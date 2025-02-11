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Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 11.02.2025
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18:53 11.02.2025 (обновлено: 20:02 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/strizhenov-1998710716.html
Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище
Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 11.02.2025
Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище
Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила его невестка, телеведущая Екатерина Стриженова. РИА Новости, 11.02.2025
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила его невестка, телеведущая Екатерина Стриженова.Стриженов умер в возрасте 95 лет 9 февраля."Похороны Олега Александровича пройдут на Троекуровском кладбище", - написала Стриженова в своем Instagram* (запрещен в РФ).Ранее сообщалось, что отпевание артиста пройдет в Храме Святителя Николая на Трёх Горах 12 февраля.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская
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ссср, олег стриженов, екатерина стриженова, россия, москва
СССР, Олег Стриженов, Екатерина Стриженова, Россия, Москва
Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище

Отпевание народного артиста СССР Олега Стриженова пройдет 12 февраля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОлег Стриженов
Олег Стриженов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Олег Стриженов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила его невестка, телеведущая Екатерина Стриженова.
Стриженов умер в возрасте 95 лет 9 февраля.
"Похороны Олега Александровича пройдут на Троекуровском кладбище", - написала Стриженова в своем Instagram* (запрещен в РФ).
Ранее сообщалось, что отпевание артиста пройдет в Храме Святителя Николая на Трёх Горах 12 февраля.
*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская
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