https://ria.ru/20250211/strizhenov-1998710716.html

Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище

Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 11.02.2025

Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище

Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила его невестка, телеведущая Екатерина Стриженова. РИА Новости, 11.02.2025

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила его невестка, телеведущая Екатерина Стриженова.Стриженов умер в возрасте 95 лет 9 февраля."Похороны Олега Александровича пройдут на Троекуровском кладбище", - написала Стриженова в своем Instagram* (запрещен в РФ).Ранее сообщалось, что отпевание артиста пройдет в Храме Святителя Николая на Трёх Горах 12 февраля.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250209/strizhenov-1998296233.html

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