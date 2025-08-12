Рейтинг@Mail.ru
Пленница любви: как Людмила Марченко отдала себя в рабство - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/marchenko-2031470161.html
Пленница любви: как Людмила Марченко отдала себя в рабство
Пленница любви: как Людмила Марченко отдала себя в рабство - РИА Новости, 12.08.2025
Пленница любви: как Людмила Марченко отдала себя в рабство
Она была звездой советского экрана, но за кулисами ее жизнь превратилась в трагедию, достойную мрачного романа. Людмила Марченко — актриса, чья красота покорила РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T18:35:00+03:00
2025-08-12T18:35:00+03:00
ссср
москва
иван пырьев
олег стриженов
вгик
мосфильм
мгимо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031512099_0:387:2264:1661_1920x0_80_0_0_aa44a252f9f46a9ffb64c3fc5e9fe05f.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Она была звездой советского экрана, но за кулисами ее жизнь превратилась в трагедию, достойную мрачного романа. Людмила Марченко — актриса, чья красота покорила миллионы, а сердце стало добычей властного мужчины, старше ее на 40 лет. Добровольно отказавшись от свободы, карьеры и даже собственного отражения, она растворилась в тени тирана, став "пленницей любви" в мире, где зеркала больше не узнавали ее измученное лицо. Как хрупкая девушка, блиставшая в фильмах 1960-х, превратилась в тень самой себя? И почему ее история до сих пор заставляет содрогаться?Как война, любовь и роковые решения сломали жизнь советской Одри ХепбернОна могла стать советской Одри Хепберн — хрупкая, талантливая, с глазами, в которых светилась целая вселенная. Людмила Марченко взошла на кинематографический олимп в 18 лет, но уже к началу 1970-х ее имя начало исчезать с афиш. Театр, кино, слава — все это оборвалось внезапно, как будто кто-то перерезал нить ее судьбы. Что же сгубило одну из самых многообещающих актрис СССР?Ее детство было опалено войной — оккупация, страх, голод. Она не любила вспоминать те годы, словно пыталась стереть их из памяти. Но именно там, в школьном театре среди руин послевоенной Москвы, зажглась ее искра. Люда не просто играла — она жила на сцене, а позже сама ставила спектакли, словно пытаясь создать мир, в котором не было бы боли.Она могла выбрать любое училище — Щукинское, Щепкинское, ВГИК. Талант бил через край, и двери везде были для нее открыты. ВГИК стал ее судьбой. Курс — звездный: Ивашов, Светличная, Польских... Казалось, ее ждет блистательное будущее. Но судьба уже готовила ей другую роль — не на экране, а в жизни. Трагическую, полную страстей и потерь. Роль, из которой не было выхода.Звездный взлет и роковая встречаЕе кинематографическая судьба началась стремительно — еще студенткой ВГИКа она попала в "Добровольцы" к самому Козинцеву. Через год — уже главная роль в "Отчем доме". А затем случилось то, что иначе как фатальным не назовешь: без проб, по воле одного человека, ее утверждают в "Белые ночи". Этим человеком был Иван Пырьев — кинематографический царь, чье слово значило больше министерских приказов.Он держал в страхе весь "Мосфильм": рвал сценарии, унижал звезд, но при этом его боготворил Сталин. Когда 58-летний деспот увидел 19-летнюю Людмилу, в нем вспыхнула одержимость. Бросить жену-Ладынину? Легко. Для человека, привыкшего получать все, что пожелает, юная актриса стала новой навязчивой идеей. И никто не осмелился бы перечить — даже когда его "забота" начала напоминать тюремный надзор.Пырьев купил юную Марченко за роль в "Белых ночах""Пробы" длились несколько часов. Сначала все было как обычно — "изобразите радость", "покажите грусть". Потом стало странно: "А теперь флиртуйте со мной, будто влюблены". 58-летний Пырьев заставил 19-летнюю Марченко шептать ему нежности на ухо, строить глазки, играть в покорную возлюбленную. Игра? Нет — проверка на послушание.Когда он узнал, что у нее не было мужчин, сдержанность исчезла. Она отказала — но режиссер, привыкший покупать все, что хочет, нашел верный аргумент: "Это цена за главную роль". И она сдалась. Не из страсти — из расчета.Однокурсники завидовали: ее снимали в хитах — "Отчий дом", "Мой младший брат", "Лесная песня". Но чем ярче горел ее успех, тем очевиднее становилось: это не слава, а золотая клетка. Он диктовал, с кем общаться, что носить, когда улыбаться. Она получила все — кроме свободы. И главная роль в этой драме была уже не в кино, а в жизни. Играть пришлось до конца.Как Марченко потеряла всеНа съемках "Белых ночей" между Марченко и женатым Олегом Стриженовым вспыхнул страстный роман. Пырьев, продолжавший опекать Людмилу и даже подаривший ей квартиру, об этом не догадывался. Она мечтала, что Стриженов оставит жену — но когда забеременела, услышала жесткое: "На развод не рассчитывай". Домашний аборт лишил ее возможности иметь детей."Она сходила по нему с ума, а он... просто врал жене, что живет у друга", — вспоминала сестра актрисы Галина.После разрыва — неудачный брак со студентом МГИМО, а затем встреча с геологом Березиным. Здесь Пырьев взорвался. Людмилу перестали пускать на "Мосфильм", а роль в "Кавказской пленнице", изначально предназначавшуюся ей, отдали Варлей.Но настоящий кошмар начался, когда Березину донесли: "Она тайно встречается с Пырьевым". Не разобравшись, он избил Людмилу так, что та попала в больницу. Шрамы пришлось скрывать под гримом, придумав историю про аварию. Она простила его — но через два года он изменил, у него родился ребенок от другой женщины.Последняя попытка вернуться в кино — неудачная пластика по совету нового возлюбленного Войтенко. Пырьев к тому моменту умер. Однако зеркало теперь отражало чужое лицо, а Людмила так и не смогла вернуться в кинематограф.Спасение она нашла лишь в браке с художником Соколовым. 21 год тихой деревенской жизни, позирования для картин и борьбы с алкоголем. Но даже это не смогло стереть память об ошибках молодости."До конца дней она ненавидела себя за ту ошибку", — говорили близкие. Рядом с Марченко до последнего были собутыльница Галина Дорожкова и алкоголь. Так в 57 лет угасла звезда, которую когда-то сравнивали с Хепберн.
ссср
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031512099_0:175:2264:1873_1920x0_80_0_0_949c46570205dd286233d271231e497d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, москва, иван пырьев, олег стриженов, вгик, мосфильм, мгимо
СССР, Москва, Иван Пырьев, Олег Стриженов, ВГИК, Мосфильм, МГИМО

Пленница любви: как Людмила Марченко отдала себя в рабство

© РИА Новости / Тимофеев | Перейти в медиабанкАктриса Людмила Марченко в роли Настеньки в фильме "Белые ночи"
Актриса Людмила Марченко в роли Настеньки в фильме Белые ночи - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Тимофеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Она была звездой советского экрана, но за кулисами ее жизнь превратилась в трагедию, достойную мрачного романа. Людмила Марченко — актриса, чья красота покорила миллионы, а сердце стало добычей властного мужчины, старше ее на 40 лет.
Добровольно отказавшись от свободы, карьеры и даже собственного отражения, она растворилась в тени тирана, став "пленницей любви" в мире, где зеркала больше не узнавали ее измученное лицо. Как хрупкая девушка, блиставшая в фильмах 1960-х, превратилась в тень самой себя? И почему ее история до сих пор заставляет содрогаться?
© РИА Новости / Михаил Трахман | Перейти в медиабанкСоветская актриса театра и кино Людмила Марченко
Советская актриса театра и кино Людмила Марченко - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Михаил Трахман
Перейти в медиабанк
Советская актриса театра и кино Людмила Марченко

Как война, любовь и роковые решения сломали жизнь советской Одри Хепберн

Она могла стать советской Одри Хепберн — хрупкая, талантливая, с глазами, в которых светилась целая вселенная. Людмила Марченко взошла на кинематографический олимп в 18 лет, но уже к началу 1970-х ее имя начало исчезать с афиш. Театр, кино, слава — все это оборвалось внезапно, как будто кто-то перерезал нить ее судьбы. Что же сгубило одну из самых многообещающих актрис СССР?
Ее детство было опалено войной — оккупация, страх, голод. Она не любила вспоминать те годы, словно пыталась стереть их из памяти. Но именно там, в школьном театре среди руин послевоенной Москвы, зажглась ее искра. Люда не просто играла — она жила на сцене, а позже сама ставила спектакли, словно пытаясь создать мир, в котором не было бы боли.
© РИА Новости / Е. Кузин | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Отчий дом"
Кадр из фильма Отчий дом - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Е. Кузин
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "Отчий дом"
Она могла выбрать любое училище — Щукинское, Щепкинское, ВГИК. Талант бил через край, и двери везде были для нее открыты. ВГИК стал ее судьбой. Курс — звездный: Ивашов, Светличная, Польских... Казалось, ее ждет блистательное будущее. Но судьба уже готовила ей другую роль — не на экране, а в жизни. Трагическую, полную страстей и потерь. Роль, из которой не было выхода.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкСоветская и российская актриса театра и кино Людмила Марченко
Советская и российская актриса театра и кино Людмила Марченко - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Советская и российская актриса театра и кино Людмила Марченко

Звездный взлет и роковая встреча

Ее кинематографическая судьба началась стремительно — еще студенткой ВГИКа она попала в "Добровольцы" к самому Козинцеву. Через год — уже главная роль в "Отчем доме". А затем случилось то, что иначе как фатальным не назовешь: без проб, по воле одного человека, ее утверждают в "Белые ночи". Этим человеком был Иван Пырьев — кинематографический царь, чье слово значило больше министерских приказов.
© РИА Новости / А. Воротынский | Перейти в медиабанкАктриса театра и кино Людмила Марченко
Актриса театра и кино Людмила Марченко - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / А. Воротынский
Перейти в медиабанк
Актриса театра и кино Людмила Марченко
Он держал в страхе весь "Мосфильм": рвал сценарии, унижал звезд, но при этом его боготворил Сталин. Когда 58-летний деспот увидел 19-летнюю Людмилу, в нем вспыхнула одержимость. Бросить жену-Ладынину? Легко. Для человека, привыкшего получать все, что пожелает, юная актриса стала новой навязчивой идеей. И никто не осмелился бы перечить — даже когда его "забота" начала напоминать тюремный надзор.

Пырьев купил юную Марченко за роль в "Белых ночах"

"Пробы" длились несколько часов. Сначала все было как обычно — "изобразите радость", "покажите грусть". Потом стало странно: "А теперь флиртуйте со мной, будто влюблены". 58-летний Пырьев заставил 19-летнюю Марченко шептать ему нежности на ухо, строить глазки, играть в покорную возлюбленную. Игра? Нет — проверка на послушание.
© РИА Новости / Мойсин | Перейти в медиабанкНародный артист СССР кинорежиссер Иван Пырьев
Народный артист СССР кинорежиссер Иван Пырьев - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Мойсин
Перейти в медиабанк
Народный артист СССР кинорежиссер Иван Пырьев
Когда он узнал, что у нее не было мужчин, сдержанность исчезла. Она отказала — но режиссер, привыкший покупать все, что хочет, нашел верный аргумент: "Это цена за главную роль". И она сдалась. Не из страсти — из расчета.
Однокурсники завидовали: ее снимали в хитах — "Отчий дом", "Мой младший брат", "Лесная песня". Но чем ярче горел ее успех, тем очевиднее становилось: это не слава, а золотая клетка. Он диктовал, с кем общаться, что носить, когда улыбаться. Она получила все — кроме свободы. И главная роль в этой драме была уже не в кино, а в жизни. Играть пришлось до конца.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛюдмила Марченко в роли Настеньки в фильме "Белые ночи"
Людмила Марченко в роли Настеньки в фильме Белые ночи - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Людмила Марченко в роли Настеньки в фильме "Белые ночи"

Как Марченко потеряла все

На съемках "Белых ночей" между Марченко и женатым Олегом Стриженовым вспыхнул страстный роман. Пырьев, продолжавший опекать Людмилу и даже подаривший ей квартиру, об этом не догадывался. Она мечтала, что Стриженов оставит жену — но когда забеременела, услышала жесткое: "На развод не рассчитывай". Домашний аборт лишил ее возможности иметь детей.
© РИА Новости / Тимофеев | Перейти в медиабанкКадр из кинофильма "Белые ночи"
Кадр из кинофильма Белые ночи - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Тимофеев
Перейти в медиабанк
Кадр из кинофильма "Белые ночи"
"Она сходила по нему с ума, а он... просто врал жене, что живет у друга", — вспоминала сестра актрисы Галина.
После разрыва — неудачный брак со студентом МГИМО, а затем встреча с геологом Березиным. Здесь Пырьев взорвался. Людмилу перестали пускать на "Мосфильм", а роль в "Кавказской пленнице", изначально предназначавшуюся ей, отдали Варлей.
Но настоящий кошмар начался, когда Березину донесли: "Она тайно встречается с Пырьевым". Не разобравшись, он избил Людмилу так, что та попала в больницу. Шрамы пришлось скрывать под гримом, придумав историю про аварию. Она простила его — но через два года он изменил, у него родился ребенок от другой женщины.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкСоветская и российская актриса театра и кино Людмила Марченко
Советская и российская актриса театра и кино Людмила Марченко - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Советская и российская актриса театра и кино Людмила Марченко
Последняя попытка вернуться в кино — неудачная пластика по совету нового возлюбленного Войтенко. Пырьев к тому моменту умер. Однако зеркало теперь отражало чужое лицо, а Людмила так и не смогла вернуться в кинематограф.
Спасение она нашла лишь в браке с художником Соколовым. 21 год тихой деревенской жизни, позирования для картин и борьбы с алкоголем. Но даже это не смогло стереть память об ошибках молодости.
"До конца дней она ненавидела себя за ту ошибку", — говорили близкие. Рядом с Марченко до последнего были собутыльница Галина Дорожкова и алкоголь. Так в 57 лет угасла звезда, которую когда-то сравнивали с Хепберн.
 
СССРМоскваИван ПырьевОлег СтриженовВГИКМосфильмМГИМО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала