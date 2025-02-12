В Москве началось прощание с Олегом Стриженовым

В Москве началось прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым
Олег Стриженов родился на Дальнем Востоке — в городе Благовещенске Амурской области в семье военного. Когда ему было шесть лет, семья переехала в Москву. На фото: актер в роли Гринева на съемках фильма "Капитанская дочка".
Олег Стриженов родился на Дальнем Востоке — в городе Благовещенске Амурской области в семье военного. Когда ему было шесть лет, семья переехала в Москву. На фото: актер в роли Гринева на съемках фильма "Капитанская дочка".
Олег Стриженов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и стал актером Государственного драматического театра в Таллине.
На фото: кадр из фильма-оперы режиссера Романа Тихомирова "Пиковая дама", где Стриженов сыграл Германна.
Олег Стриженов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и стал актером Государственного драматического театра в Таллине.
На фото: кадр из фильма-оперы режиссера Романа Тихомирова "Пиковая дама", где Стриженов сыграл Германна.
Роль белогвардейского поручика Говорухи-Отрока в фильме Григория Чухрая "Сорок первый" принесла Стриженову звание лучшего актера года по решению Союза кинематографистов СССР.
Роль белогвардейского поручика Говорухи-Отрока в фильме Григория Чухрая "Сорок первый" принесла Стриженову звание лучшего актера года по решению Союза кинематографистов СССР.
Стриженов рассказывал, что выбрал профессию актера, потому что хотел нравиться и быть популярным. Так и случилось: в его героев были влюблены все советские женщины.
На фото: Стриженов в роли Павла Бестужева на съемках фильма "Северная повесть".
Стриженов рассказывал, что выбрал профессию актера, потому что хотел нравиться и быть популярным. Так и случилось: в его героев были влюблены все советские женщины.
На фото: Стриженов в роли Павла Бестужева на съемках фильма "Северная повесть".
Олег Стриженов в роли космонавта Бородина в художественном фильме "Перекличка".
Олег Стриженов в роли космонавта Бородина в художественном фильме "Перекличка".
Олег Стриженов в роли Мечтателя в кинофильме "Белые ночи" по роману Федора Достоевского (1960).
Олег Стриженов в роли Мечтателя в кинофильме "Белые ночи" по роману Федора Достоевского (1960).
Стриженов отказался играть князя Андрея в фильме Сергея Бондарчука "Война и мир", оскорбившись, что режиссер не позвал его на эту роль первым. Но Стриженов частично "компенсировал" несыгранного им героя ролью Сергея Волконского в фильме "Звезда пленительного счастья".
Стриженов отказался играть князя Андрея в фильме Сергея Бондарчука "Война и мир", оскорбившись, что режиссер не позвал его на эту роль первым. Но Стриженов частично "компенсировал" несыгранного им героя ролью Сергея Волконского в фильме "Звезда пленительного счастья".
Олег Стриженов внес огромный вклад в развитие театрального искусства. Десять лет он прослужил во МХАТе, сыграв в постановках "Без вины виноватые" по Александру Островскому (Незнамов), "Чайка" (Треплев) и "Три сестры" (Тузенбах) по Антону Чехову и многих других.
Олег Стриженов внес огромный вклад в развитие театрального искусства. Десять лет он прослужил во МХАТе, сыграв в постановках "Без вины виноватые" по Александру Островскому (Незнамов), "Чайка" (Треплев) и "Три сестры" (Тузенбах) по Антону Чехову и многих других.
Олег Стриженов родился на Дальнем Востоке — в городе Благовещенске Амурской области в семье военного. Когда ему было шесть лет, семья переехала в Москву. На фото: актер в роли Гринева на съемках фильма "Капитанская дочка".
Олег Стриженов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и стал актером Государственного драматического театра в Таллине.
На фото: кадр из фильма-оперы режиссера Романа Тихомирова "Пиковая дама", где Стриженов сыграл Германна.
Роль белогвардейского поручика Говорухи-Отрока в фильме Григория Чухрая "Сорок первый" принесла Стриженову звание лучшего актера года по решению Союза кинематографистов СССР.
Стриженов рассказывал, что выбрал профессию актера, потому что хотел нравиться и быть популярным. Так и случилось: в его героев были влюблены все советские женщины.
На фото: Стриженов в роли Павла Бестужева на съемках фильма "Северная повесть".
Олег Стриженов в роли космонавта Бородина в художественном фильме "Перекличка".
Олег Стриженов в роли Мечтателя в кинофильме "Белые ночи" по роману Федора Достоевского (1960).
Стриженов отказался играть князя Андрея в фильме Сергея Бондарчука "Война и мир", оскорбившись, что режиссер не позвал его на эту роль первым. Но Стриженов частично "компенсировал" несыгранного им героя ролью Сергея Волконского в фильме "Звезда пленительного счастья".
Олег Стриженов внес огромный вклад в развитие театрального искусства. Десять лет он прослужил во МХАТе, сыграв в постановках "Без вины виноватые" по Александру Островскому (Незнамов), "Чайка" (Треплев) и "Три сестры" (Тузенбах) по Антону Чехову и многих других.