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Удивительная история любви Олега Стриженова

Удивительная история любви Олега Стриженова - РИА Новости, 10.02.2025

Удивительная история любви Олега Стриженова

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. За кадром личная жизнь Олега Стриженова - звезды советского киноэкрана - напоминала драматический сериал. Жизнь актера была полна... РИА Новости, 10.02.2025

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. За кадром личная жизнь Олега Стриженова - звезды советского киноэкрана - напоминала драматический сериал. Жизнь актера была полна любви, но каждая женщина в его судьбе заплатила свою горькую цену.Сын полковника и учительницыОлег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске. Его семья была обычной для своего времени: отец Александр Николаевич — кадровый военный, выпускник Петербургской Николаевской кавалерийской школы, впоследствии ставший красным командиром, мать Ксения Алексеевна окончила Мариинскую гимназию и Смольный институт. Они встретились во время Гражданской войны при удивительных обстоятельствах: Александр "отбил" Ксению у своего начальника.В семье было трое сыновей. От первого брака Ксении был старший сын Борис, в браке с Александром родились Глеб и Олег. Оба младших сына увлеклись театром, хотя изначально родители видели другое будущее для младшего — Олега. Его способности к рисованию казались очевидным знаком судьбы, и предполагалось, что он станет художником.В 1935 году семья переехала в Москву. Детство Олега не было безоблачным. Когда началась Великая Отечественная война, его отец и два брата ушли на фронт. Старший брат Борис погиб под Сталинградом, а средний брат Глеб, приписав себе два года, попал на войну. Но его контузило в первом же бою, поэтому новобранца комиссовали.Сам Олег, окончив 7 классов, в 1944 году начал работать помощником механика в Научно-исследовательском кинофотоинституте (НИКФИ). Позже его направили на трудовой фронт — строить Павелецкий вокзал и прокладывать железную дорогу.После войны Олег поступил на художественно-бутафорский факультет Московского театрального художественно-технического училища, где окончательно влюбился в театр. Талант и трудолюбие помогли ему поступить с первой попытки в Театральное училище имени Б.В. Щукина при театре имени Евгения Вахтангова, которое он окончил в 1953 году. Сам актер позже признавался, что решил стать актером из тщеславия и желания нравиться окружающим.От дебюта до всесоюзной славыСвой путь в кино Стриженов начал еще будучи студентом “щуки”. Его дебют состоялся в 1951 году — эпизодическая роль болельщика в комедии "Спортивная честь". Тогда его даже не указали в титрах, но это не помешало молодому актеру двигаться дальше. И уже через четыре года он стал настоящей звездой.Переломным моментом в карьере актера стал фильм "Овод" (1955), снятый по одноименному роману Этель Войнич. Роль Артура Бертона принесла ему всесоюзную известность. Критики отмечали, что актер не только внешне соответствовал образу, но и глубоко прочувствовал внутренний мир своего героя.Начинающему артисту помогал освоиться режиссер Александр Файнциммер. Их сотрудничество оказалось плодотворным.Интересно, что во время работы над "Оводом" Стриженов совмещал съемки в Ленинграде с выступлениями в таллинском Театре русской драмы. По выходным он летал в Таллин, чтобы играть на сцене, а в будни возвращался на "Ленфильм". Такая нагрузка была огромной, но именно она закалила его характер и научила работать "на износ". Сам актер признавался, что мог сыграть до 20 спектаклей за 10 дней.После триумфа "Овода" последовали другие заметные роли. В фильме "Мексиканец" (1956) он исполнил главную роль боксера, для которой специально учился боксировать. А в "Сорок первом" (1956) его поручик Говоруха-Отрок стал одной из самых запоминающихся фигур советского кинематографа. Позже были роли Афанасия Никитина в "Хождение за три моря" (1958), Сергея Егорова в "Неподсуден" (1969) и князя Волконского в "Звезда пленительного счастья" (1975). За свою карьеру Стриженов снялся более чем в 30 фильмах, каждый из которых добавлял новый оттенок его творческой палитре.Иностранная пресса называла его "советским Жераром Филипом" за утонченность, деликатность и уникальный талант. Но успех не был постоянным спутником актера. В его карьере случались периоды затишья, когда он надолго исчезал с экранов.В 1957 году Стриженов переехал в Москву, где работал в Театре-студии киноактера до 1966 года, а затем десять лет служил в Московском художественном академическом театре (МХАТ). Его театральная деятельность была столь же насыщенной, как и кинокарьера.Признание пришло не сразу, но было значительным. В 1964 году он получил звание Заслуженного артиста РСФСР, в 1969-м стал Народным артистом РСФСР, а в 1988-м удостоился высшего титула — Народного артиста СССР. В 1999-м и 2004-м его наградили орденами "За заслуги перед Отечеством" III и II степени.Первая женаОлег Стриженов встретил свою первую жену, Марианну Александровну Грызунову-Бебутову, на съемках "Овода" в 1954 году. Она играла Джемму, а он — Артура Бертона. В то время Марианне было 31, и она уже больше десяти лет жила одна после потери первого мужа. Между актерами вспыхнули чувства. Вскоре после выхода картины на экраны они сыграли свадьбу.В 1957 году у пары родилась дочь Наталья, которая позже тоже стала актрисой. Семейное счастье продлилось недолго. В жизни Стриженова появились другие женщины, и его брак начал трещать по швам.Одним из самых громких романов стало увлечение актрисой Людмилой Марченко, с которой они снимались в "Белых ночах" по Достоевскому. По слухам, их отношения привели к беременности Марченко, но Стриженов убедил ее сделать аборт. По другой версии, Людмила была вынуждена прервать беременность, чтобы не лишится роли. В любом случае это решение имело трагические последствия: актриса осталась бесплодной, а отношения закончились быстро.На съемках "Мексиканца" в том же 1955 году Стриженов заметил Лионеллу Скирду. Она только начинала свой путь в кино, но сразу привлекла его внимание."Я увидел ее за столиком, она сидела спиной. Почувствовав мой взгляд, обернулась, и мы словно под гипнозом одновременно поднялись со своих мест. Встретившись в центре зала, обнялись и поцеловались, не обращая внимания на недоуменные взгляды окружающих", — вспоминал актер.Несмотря на глубокую связь с Лионеллой, Стриженов долгое время не мог решиться оставить семью. Лионелла, понимая сложность ситуации, сама приняла решение расстаться. Однако брак с Марианной все равно распался в 1968 году. Причиной стали не только романы Олега, но и его равнодушие к жене. Именно Марианна подала на развод, уставшая от постоянных измен и эмоционального отдаления мужа."Трудно в семейной жизни с актрисами, обязательно начинаются какие-то обиды, претензии" — позже оправдывался актер.После развода отношения между Стриженовым и дочерью Натальей стали напряженными. Марианна, возможно, намеренно или нет, настраивала дочь против отца. Сам актер признавался, что не смог наладить контакт с Натальей, хотя очень этого хотел.Судьба первой семьи сложилась трагически. В 2003 году Наталья Стриженова умерла в возрасте 45 лет от сердечной недостаточности, вызванной злоупотреблением алкоголем и снотворным. А через год, 12 мая 2004 года, ушла из жизни и Марианна Стриженова.У Натальи осталась дочь Александра, которую та родила 1 июня 1987 года, внучка Олега Стриженова. После смерти матери и бабушки девушка оказалась в сложной жизненной ситуации. Сам актер не общался с внучкой."У них была хорошая квартира в Москве. Потом мы от соседей узнали, что в этой квартире происходит что-то странное. Однажды внучка позвонила Олегу Александровичу, стала что-то говорить, и он задал вполне логичный вопрос про квартиру. Она назвала его старой сволочью, и с тех пор муж с ней не общается. Он такого не прощает", — подчеркнула Лионелла Ивановна в одном из интервью.Согласно информации из СМИ, Александра сейчас воспитывает шестерых детей и ожидает седьмого.Вторая женаВстреча со второй женой произошла в конце 1960-х годов. Знакомство Стриженова и актрисы Любови Васильевны Лифенцовой произошло на репетициях в МХАТе, где оба работали. В 1968 году, практически сразу после развода с Марианной, Олег женился на Любови. Он не стал долго размышлять.В 1969 году, 6 июня, у них родился сын Александр — будущий актер, режиссер, продюсер и телеведущий. Именно он продолжил творческую династию семьи Стриженовых. Александр часто вспоминал отца как пример мужества и порядочности, несмотря на то, что брак его родителей продлился всего шесть лет. Причины развода остаются загадкой: ни Олег, ни Любовь никогда публично не комментировали этот вопрос.После расставания Любовь Васильевна не стала препятствовать общению сына с отцом. Она предпочла уйти из светской жизни и вести скромное существование, практически не давая интервью и избегая публичности. Лишь спустя десятилетия она вернулась в поле зрения общественности, когда в 2008 году приняла монашеский постриг с именем Иудифь, уйдя в монастырь.Любовь Стриженова (в монашестве Иудифь) скончалась 11 июля 2024 года. Ее жизнь после развода осталась окутанной тайной, но известно, что она всегда сохраняла достоинство и внутреннюю силу, независимо от обстоятельств.Третья женаНо, по сути, единственной любовью всей жизни была Лионелла Скирда. На съемках “Мексиканца” она, юная одесситка, не могла позволить себе разрушить семью Стриженова, который был женат на Марианне. Чтобы избавиться от чувств к нему, она начала жить в гражданском браке с известным режиссером Иваном Пырьевым, который старше ее на 37 лет.Этот брак стал для обоих попыткой исцелить свои душевные раны: Лионелла залечивала сердце после романа с женатым Стриженовым, а Пырьев — после несостоявшихся отношений с Людмилой Марченко (с которой у Стриженова тоже был роман). По словам Лионеллы, она видела в Пырьеве "совершенно несчастного человека", которого нужно было вывести из депрессии.Режиссер снял ее в своих картинах "Свет далекой звезды" и "Братья Карамазовы". Они поженились лишь в 1967 году, а меньше чем через год, 7 февраля 1968 года Иван Пырьев умер в возрасте 66 лет. Молодой вдове на тот момент было всего 29 лет.Судьба снова свела Лионеллу и Олега спустя 20 лет — на съемках фильма "Последняя жертва" в 1975 году. На этот раз их чувства оказались сильнее обстоятельств. Во время озвучивания фильма Стриженов, уже разведенный со второй женой Любовью Лифенцовой, публично сделал предложение Лионелле. По ее словам, он даже попросил актрису Аллу Ларионову уговорить ее сказать “да”. В ноября 1976 года они официально расписались, этот союз стал для них самым долгим.Лионелла посвятила себя дому и заботе о муже, перестав сниматься в кино с 1987 года."За это время кто меня только не спрашивал: "Как вы прожили вместе так долго? У него же такой характер!"", — рассказывала она в интервью "Аргументам и Фактам". "А я отвечаю: "Какой такой характер?" Мы с Олегом Александровичем во многом похожи. Иногда доходит до того, что я подумаю о чем-то, а он это вслух уже говорит". В 2010 году пара обвенчалась.Общих детей у них не было, но Лионелла поддерживала теплые отношения с детьми Олега от предыдущих браков, особенно с сыном Александром. После смерти Олега Стриженова 9 февраля 2025 года Лионелла Ивановна не смогла публично высказаться о своей потере. Но их почти полувековая совместная жизнь стала символом любви, которая преодолела время, ошибки и испытания.

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