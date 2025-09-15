Рейтинг@Mail.ru
В Москве открыли дело о наследстве Олега Стриженова - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:15 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/nasledstvo-2041947767.html
В Москве открыли дело о наследстве Олега Стриженова
В Москве открыли дело о наследстве Олега Стриженова - РИА Новости, 15.09.2025
В Москве открыли дело о наследстве Олега Стриженова
Дело о наследстве народного артиста СССР Олега Стриженова открыто в Москве, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T06:15:00+03:00
2025-09-15T06:15:00+03:00
москва
ссср
россия
олег стриженов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998293134_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72bcf37b2a82d869bfd260507d0ebeb0.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Дело о наследстве народного артиста СССР Олега Стриженова открыто в Москве, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Стриженов Олег Александрович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах. Указывается, что наследственное дело артиста ведет нотариус в Москве. Стриженов скончался 9 февраля в возрасте 95 лет. Его похоронили на Аллее актеров Троекуровского кладбища. Олег Стриженов - народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии "Золотой орел" (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
https://ria.ru/20250719/strizhenov-2029895532.html
москва
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998293134_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_60ad60ddd21945195fd441bb8dd54aa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, ссср, россия, олег стриженов
Москва, СССР, Россия, Олег Стриженов
В Москве открыли дело о наследстве Олега Стриженова

В Москве открыли дело о наследстве народного артиста СССР Олега Стриженова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОлег Стриженов
Олег Стриженов - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Олег Стриженов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Дело о наследстве народного артиста СССР Олега Стриженова открыто в Москве, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Стриженов Олег Александрович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.
Указывается, что наследственное дело артиста ведет нотариус в Москве.
Стриженов скончался 9 февраля в возрасте 95 лет. Его похоронили на Аллее актеров Троекуровского кладбища.
Олег Стриженов - народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии "Золотой орел" (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
Артист Олег Стриженов в роли Павла Бестужева на съемках фильма Северная повесть - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Олег Стриженов против системы: как кумир сохранил себя вопреки КГБ
19 июля, 09:57
 
МоскваСССРРоссияОлег Стриженов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала