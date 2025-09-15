https://ria.ru/20250915/nasledstvo-2041947767.html
В Москве открыли дело о наследстве Олега Стриженова
В Москве открыли дело о наследстве Олега Стриженова - РИА Новости, 15.09.2025
В Москве открыли дело о наследстве Олега Стриженова
Дело о наследстве народного артиста СССР Олега Стриженова открыто в Москве, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T06:15:00+03:00
2025-09-15T06:15:00+03:00
2025-09-15T06:15:00+03:00
москва
ссср
россия
олег стриженов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998293134_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72bcf37b2a82d869bfd260507d0ebeb0.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Дело о наследстве народного артиста СССР Олега Стриженова открыто в Москве, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Стриженов Олег Александрович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах. Указывается, что наследственное дело артиста ведет нотариус в Москве. Стриженов скончался 9 февраля в возрасте 95 лет. Его похоронили на Аллее актеров Троекуровского кладбища. Олег Стриженов - народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии "Золотой орел" (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
https://ria.ru/20250719/strizhenov-2029895532.html
москва
ссср
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998293134_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_60ad60ddd21945195fd441bb8dd54aa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ссср, россия, олег стриженов
Москва, СССР, Россия, Олег Стриженов
В Москве открыли дело о наследстве Олега Стриженова
В Москве открыли дело о наследстве народного артиста СССР Олега Стриженова