В Москве открыли дело о наследстве Олега Стриженова

Дело о наследстве народного артиста СССР Олега Стриженова открыто в Москве, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Дело о наследстве народного артиста СССР Олега Стриженова открыто в Москве, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Стриженов Олег Александрович… Наследственное дело открыто", - говорится в материалах. Указывается, что наследственное дело артиста ведет нотариус в Москве. Стриженов скончался 9 февраля в возрасте 95 лет. Его похоронили на Аллее актеров Троекуровского кладбища. Олег Стриженов - народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии "Золотой орел" (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

