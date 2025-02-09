https://ria.ru/20250209/strizhenov-1998305512.html

"Ленфильм" выразил соболезнования в связи со смертью Олега Стриженова

"Ленфильм" выразил соболезнования в связи со смертью Олега Стриженова - РИА Новости, 09.02.2025

"Ленфильм" выразил соболезнования в связи со смертью Олега Стриженова

Киностудия "Ленфильм" выразила соболезнование в связи со смертью Олега Стриженова, напомнив, что его дебют в кино начался именно на "Ленфильме". РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T21:31:00+03:00

2025-02-09T21:31:00+03:00

2025-02-09T21:31:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Киностудия "Ленфильм" выразила соболезнование в связи со смертью Олега Стриженова, напомнив, что его дебют в кино начался именно на "Ленфильме". Ранее помощница артиста сообщила агентству РИА Новости, что народный артист СССР Олег Стриженов умер в воскресенье в возрасте 95 лет. "Скорбим вместе с родными и близкими Олега Александровича", - сообщает "Ленфильм". Отмечается, что дебют Стриженова в кино состоялся именно на "Ленфильме". "Он был рождён для экрана. Первая же роль в кино Олега Стриженова в ленфильмовской картине "Овод" (режиссер Александр Файнциммер) сделала его настоящей звездой советского кино. Фильм вошел в тройку лидеров кинопроката, собрал почти сорок миллионов зрителей", - говорится в сообщении. Стриженов также снимался на "Ленфильме" в таких картинах, как "В твоих руках жизнь", "Пиковая дама", "Третья молодость", "Его звали Роберт", "Миссия в Кабуле", "Мир Николая Симонова", "Звезда пленительного счастья". "Его участие в этих картинах — важная страница в истории нашей киностудии", - сообщает "Ленфильм".

https://ria.ru/20250209/strizhenov-1998296233.html

https://ria.ru/20250209/strizhenov-1998304377.html

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ссср, олег стриженов, ленфильм, россия