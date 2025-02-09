https://ria.ru/20250209/strizhenov-1998305512.html
"Ленфильм" выразил соболезнования в связи со смертью Олега Стриженова
"Ленфильм" выразил соболезнования в связи со смертью Олега Стриженова - РИА Новости, 09.02.2025
"Ленфильм" выразил соболезнования в связи со смертью Олега Стриженова
Киностудия "Ленфильм" выразила соболезнование в связи со смертью Олега Стриженова, напомнив, что его дебют в кино начался именно на "Ленфильме". РИА Новости, 09.02.2025
2025-02-09T21:31:00+03:00
2025-02-09T21:31:00+03:00
2025-02-09T21:31:00+03:00
культура
ссср
олег стриженов
ленфильм
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998294923_0:46:2048:1198_1920x0_80_0_0_101e50341042536756e7614f7d9402aa.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Киностудия "Ленфильм" выразила соболезнование в связи со смертью Олега Стриженова, напомнив, что его дебют в кино начался именно на "Ленфильме". Ранее помощница артиста сообщила агентству РИА Новости, что народный артист СССР Олег Стриженов умер в воскресенье в возрасте 95 лет. "Скорбим вместе с родными и близкими Олега Александровича", - сообщает "Ленфильм". Отмечается, что дебют Стриженова в кино состоялся именно на "Ленфильме". "Он был рождён для экрана. Первая же роль в кино Олега Стриженова в ленфильмовской картине "Овод" (режиссер Александр Файнциммер) сделала его настоящей звездой советского кино. Фильм вошел в тройку лидеров кинопроката, собрал почти сорок миллионов зрителей", - говорится в сообщении. Стриженов также снимался на "Ленфильме" в таких картинах, как "В твоих руках жизнь", "Пиковая дама", "Третья молодость", "Его звали Роберт", "Миссия в Кабуле", "Мир Николая Симонова", "Звезда пленительного счастья". "Его участие в этих картинах — важная страница в истории нашей киностудии", - сообщает "Ленфильм".
https://ria.ru/20250209/strizhenov-1998296233.html
https://ria.ru/20250209/strizhenov-1998304377.html
ссср
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998294923_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_654171323f8bfc5e35a551a354255af5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, олег стриженов, ленфильм, россия
Культура, СССР, Олег Стриженов, Ленфильм, Россия
"Ленфильм" выразил соболезнования в связи со смертью Олега Стриженова
Киностудия "Ленфильм" соболезнует в связи со смертью актера Олега Стриженова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Киностудия "Ленфильм" выразила соболезнование в связи со смертью Олега Стриженова, напомнив, что его дебют в кино начался именно на "Ленфильме".
Ранее помощница артиста сообщила агентству РИА Новости, что народный артист СССР Олег Стриженов
умер в воскресенье в возрасте 95 лет.
"Скорбим вместе с родными и близкими Олега Александровича", - сообщает "Ленфильм
".
Отмечается, что дебют Стриженова в кино состоялся именно на "Ленфильме".
"Он был рождён для экрана. Первая же роль в кино Олега Стриженова в ленфильмовской картине "Овод" (режиссер Александр Файнциммер) сделала его настоящей звездой советского кино. Фильм вошел в тройку лидеров кинопроката, собрал почти сорок миллионов зрителей", - говорится в сообщении.
Стриженов также снимался на "Ленфильме" в таких картинах, как "В твоих руках жизнь", "Пиковая дама", "Третья молодость", "Его звали Роберт", "Миссия в Кабуле", "Мир Николая Симонова", "Звезда пленительного счастья".
"Его участие в этих картинах — важная страница в истории нашей киностудии", - сообщает "Ленфильм".