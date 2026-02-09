Рейтинг@Mail.ru
Мосгордума не получала обращений по установке памятника Стриженову
Культура
Культура
 
04:08 09.02.2026
Мосгордума не получала обращений по установке памятника Стриженову
Мосгордума не получала обращений по установке памятника Стриженову

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Московская городская дума не получала обращений по установке памятника народному артисту СССР Олегу Стриженову, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы, художественный руководитель Московского академического Театра Сатиры Евгений Герасимов.
"Не поступало никаких обращений пока ко мне, к нам в думу. Может быть планируется. Есть театр, есть общественность, есть родственники", - сказал Герасимов, отвечая на соответствующий вопрос.
Стриженов скончался 9 февраля 2025 года в возрасте 95 лет. Его похоронили на Аллее актеров Троекуровского кладбища.
Олег Стриженов - народный артист СССР (1988). Лауреат многих театральных премий, в том числе премии "Золотой орел" (2009) за вклад в киноискусство, член Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
Заголовок открываемого материала