https://ria.ru/20260209/mosgorduma-2073097703.html
Мосгордума не получала обращений по установке памятника Стриженову
Мосгордума не получала обращений по установке памятника Стриженову - РИА Новости, 09.02.2026
Мосгордума не получала обращений по установке памятника Стриженову
Московская городская дума не получала обращений по установке памятника народному артисту СССР Олегу Стриженову, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы,... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T04:08:00+03:00
2026-02-09T04:08:00+03:00
2026-02-09T04:08:00+03:00
культура
ссср
россия
олег стриженов
евгений герасимов
московская городская дума
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18035/65/180356557_0:509:2393:1855_1920x0_80_0_0_4b97fd381bb60837b8d89fd0044456b8.jpg
https://ria.ru/20260209/strizhenov-2073088165.html
ссср
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18035/65/180356557_0:285:2393:2080_1920x0_80_0_0_8ce1879b36c5a0c75547411e4c900ee5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, россия, олег стриженов, евгений герасимов, московская городская дума, культура
Культура, СССР, Россия, Олег Стриженов, Евгений Герасимов, Московская городская дума, Культура
Мосгордума не получала обращений по установке памятника Стриженову
РИА Новости: Мосгордума не получала обращений по установке памятника Стриженову