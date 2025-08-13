https://ria.ru/20250813/aktrisa-2034809099.html

"Это ее выбор": почему Любовь Стриженова решила уйти в монастырь

"Это ее выбор": почему Любовь Стриженова решила уйти в монастырь - РИА Новости, 13.08.2025

"Это ее выбор": почему Любовь Стриженова решила уйти в монастырь

Народная артистка России, легенда МХАТа Любовь Стриженова прожила жизнь на сцене, стала популярной и оставила зрителю множество запоминающихся ролей. Однако... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T19:15:00+03:00

2025-08-13T19:15:00+03:00

2025-08-13T19:15:00+03:00

москва

россия

любовь стриженова (народная артистка рф)

екатерина стриженова

олег стриженов

алатырь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959237910_0:99:681:482_1920x0_80_0_0_9d52e0267e935064cc7a6a5b26514b51.jpg

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Народная артистка России, легенда МХАТа Любовь Стриженова прожила жизнь на сцене, стала популярной и оставила зрителю множество запоминающихся ролей. Однако последние 15 лет ее путь уже лежал не под софитами, а в стенах монастыря, куда она ушла, приняв постриг с именем Иудифь.Ушла вовсе не из-за истощения, скорее, из глубокой внутренней усталости и стремления к духовному миру. Согласно официальным сообщениям, актриса умерла 11 июля 2024 года от инсульта в Свято-Троицком мужском монастыре в Алатыре, где последние полтора десятилетия жила в подворье преподобного Вассиана.Семья, брак и личные драмыЛюба родилась в Очакове Николаевской области, но стремление к театру привело ее в Москву, в Школу-студию МХАТ. Первый крупный фильм – "Улица молодости" открыл ей путь на большую сцену и в семейную жизнь одновременно. Именно там, на съемках она познакомилась со своим первым мужем Владимиром Земляникиным и вскоре стала мамой дочери Елены.Однако спустя пять лет пара распалась. Тогда актриса призналась, что если бы кто-то тогда отговорил ее, она бы не развелась. Вторым мужем стал народный артист Олег Стриженов. Он был старше на одиннадцать лет, у него была семья, ребенок. Устоять перед обаянием исполнителя роли легендарного "Овода" было почти невозможно, а он, в свою очередь, никогда не упускал случая оказать внимание красивой женщине. А Люба в те годы была по-настоящему ослепительна.В этом союзе родился сын Александр, но любовь угасла так же стремительно, как и первый брак. Разрыв оказался для обоих болезненным. Стриженов-старший предпринимал попытки вернуть Любовь, но судьба вновь свела его с первой женой - Лионеллой Пырьевой, с которой он уже не расставался до конца жизни. А Любовь Васильевна так и не решилась больше идти под венец. Однако дети выросли самостоятельными и успешными, подарив матери внуков и правнуков.От "Овода" до тишины обителиВ советское время актриса сыграла множество ролей как в кино ("Вечный зов", "Каникулы Кроша", "Бесы"), так и в театре МХАТ имени Горького. Ее голос звучал на радио в передаче "Взрослым о детях". Но уже в 2008 году Людмила Васильевна задумалась об уходе: она объявила коллегам, что жизненная миссия актрисы завершена, и остальное время она отдаст Богу. Драматичность поворота сложно переоценить: яркая артистка, всенародная любимица, переходит к молитве, меняя сценические роли на духовный устав."Мама ушла в монастырь для себя. Она захотела стать ближе к Богу, она стремилась к этому очень долго. Это ее осознанное решение, и мы все его уважаем", - вспоминал сын Александр, который сначала не мог примириться с этим шагом, но затем увидел внутренний покой матери и принял ее выбор.Поговаривали, что еще в 1980‑е, оказавшись на Пасху в Киево‑Печерской Лавре, Любовь впервыеглубоко задумаласьо вере. С того момента она начала общатьсясо священниками, искать ответыв молитве. Особое место в ее духовной жизни занял отец Иероним из Лавры, ставшийнаставником для нескольких членов семьи Стриженовых. С ним Любовь Васильевна поддерживала теплые и доверительные отношения почти три десятилетия.В итоге, приняв монашеский постриг с именем Иудифь и обосновавшись на женском подворье Свято‑Троицкогомужского монастыря в Алатыре (Чувашия), она обрела свое тихое и понятное счастье.Матушка не замкнулась в стенах обители и не превратилась в отшельницу, она регулярно приезжала в Москву, чтобы обнять родных, привезти им гостинцы и услышать семейные новости.И близкие отвечали ей тем же: дети, внуки и правнуки часто навещали ее в монастыре. К моменту ее ухода из жизни у Любови Васильевны было уже пятнадцать правнуков, и почти все они, вместе с внуками, приехали с ней проститься.Последние годы актрисы и трагедии семьиПрощаясь с матушкой в июле прошлого года, в монастыре с теплотой вспоминали, что даже в преклонном возрасте Любовь Стриженова сохраняла удивительное жизнелюбие, оставалась яркой, открытой и легкой в общении. На похоронах актриса, телеведущая и ее сноха Екатерина Стриженова произнесла проникновенные слова:"Она была замечательным человеком, мудрой свекровью и золотой бабушкой… Мы все осиротели".Исполнив последнюю волю матушки Иудифи, ее похоронили в тихом и умиротворенном месте - на кладбище Рождественского скита неподалеку от Алатыря.Сегодня в Алатыре живет старшая внучка Любови Стриженовой, ее тезка Люба. Судьба девушки тесно связана с церковью: она стала супругой священника, а в их семье подрастают шестеро детей.После ухода матери семью Стриженовых настигла суровая серия испытаний: смерть знаменитого Олега Стриженова в 2025 году, а затем, буквально через пару месяцев, трагическая гибель дочери Елены - сестры Александра в ДТП.Брат Елены, болезненно переживал ее уход и избегал каких-либо разговоров о трагедии с посторонними. Он прямо попросил не задавать лишних вопросов и заявил, что готов делиться переживаниями только с самым близким кругом. В эти тяжелые дни рядом с ним была его надежная опора и поддержка, жена Екатерина Стриженова.

москва

россия

алатырь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, любовь стриженова (народная артистка рф), екатерина стриженова, олег стриженов, алатырь