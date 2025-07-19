https://ria.ru/20250719/strizhenov-2029895532.html

Олег Стриженов против системы: как кумир сохранил себя вопреки КГБ

Олег Стриженов против системы: как кумир сохранил себя вопреки КГБ - РИА Новости, 19.07.2025

Олег Стриженов против системы: как кумир сохранил себя вопреки КГБ

"Я не умею предавать — даже ради славы" — эти слова Олег Стриженов произнес в 1960-е годы, когда его карьера висела на волоске. После отказа участвовать в... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T09:57:00+03:00

2025-07-19T09:57:00+03:00

2025-07-19T09:57:00+03:00

ссср

благовещенск

олег стриженов

сергей бондарчук (актер)

петергоф

ролан быков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998294956_0:236:2048:1388_1920x0_80_0_0_95a0f0b467eac76f02f1874bae0fe532.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Я не умею предавать — даже ради славы" — эти слова Олег Стриженов произнес в 1960-е годы, когда его карьера висела на волоске. После отказа участвовать в съемках министр культуры Фурцева лично пригрозила "разорвать его на куски". Вместо покаяния актер ушел в глухую оппозицию. Но когда в 90-е его спросили, жалеет ли он о своем выборе, 65-летний Стриженов только усмехнулся: "Я бы повторил все снова".Детство между драками и войной1929 год, Благовещенск. В семье кадрового офицера, героя Первой мировой и Гражданской войн, рождается мальчик, которому суждено стать одним из самых харизматичных актеров СССР. Олег Стриженов почти не помнит родной город — семья постоянно переезжала: Тифлис, Петергоф, Ленинград, Харьков, а затем и Москва.Его детство — это классическая замоскворецкая жизнь 1930-х: драки за голубятни, катание на грузовиках, зимние гонки на лыжах в Нескучном саду. Война застала 12-летнего Олега в столице. Вместо школы — работа в НИКФИ, бывшей киностудии Ханжонкова, где он стал механиком по обработке пленки. Позже — трудовой фронт: строительство Павелецкого вокзала и прокладка железной дороги. В 16 лет он получил медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне".От Парка Горького до театрального училищаК 15 годам в Стриженове проснулся артистизм. Он отлично рисовал, а позже окончил театрально-художественное училище, виртуозно играл на семиструнной гитаре и был королем танцплощадок. Его чечетка и "цыганочка с выходом" сводили с ума весь Парк Горького."Мы с Роланом Быковым устраивали такие переплясы, что народ ахал", — вспоминал позже Стриженов.Но в 1949 году судьба сделала резкий поворот. Военком, увидев в его анкете сплошных военных, отец — кавалер двух Георгиевских крестов, старший брат — летчик, погибший под Сталинградом, обрадовался: "Из тебя офицера сделаем!" Но Олег уже твердо решил: только актерство. Чтобы избежать армии, он поступил в Щукинское училище. "Черт, какого офицера упустили!" — ругался военком, глядя на его справку о зачислении. После училища Стриженова отправили почти за границу — в Таллинский театр русской драмы. Уже в первом спектакле "Без вины виноватые" он играл Незнамова так, что зал аплодировал стоя. А потом был кинематограф. "Овод", "Белые ночи", "Мексиканец" — роли, сделавшие его кумиром миллионов."На главную роль в "Оводе" меня рекомендовал Акимов Николай Палыч, худрук Театра имени Ленсовета. Когда Файнциммер пожаловался ему, что не может найти актера на роль Артура, Николай Палыч сказал: "В таллинском театре — вот такой Овод! Записывай адрес!" Тогда на Артура пробовались все лучшие наши актеры — Дружников, Чесноков, Евгений Самойлов, Бондарчук, даже замечательный Гоша Вицин. Бондарчука не стали утверждать, сказали: "Какой он Овод, это же Стенька Разин!"" — вспоминал артист.Неудобный гений советского экранаВ истории советского кинематографа было немало ярких звезд, но лишь единицы осмеливались бросить вызов системе. Олег Стриженов — актер, который не просто играл роли, а жил по собственным принципам, заплатив за эту позицию годами полузабвения, но сохранив при этом свое достоинство и творческую свободу.1956 год стал поворотным в карьере Стриженова. Фильм Григория Чухрая "Сорок первый" произвел эффект разорвавшейся бомбы не только в СССР, но и за рубежом. Впервые в советском кино зрители увидели не плакатную историю классовой борьбы, а глубокую человеческую драму о любви белогвардейского офицера и красноармейки. Сцены у костра, где герои Стриженова и Изольды Извицкой предстали обнаженными, стали настоящей сенсацией."Это было не просто кино — это был прорыв через железный занавес условностей", — вспоминал позже оператор фильма Сергей Урусевский. Успех картины оказался оглушительным. Особенно трогательным стал эпизод в Марселе, где белоэмигранты, прослезившись, засыпали съемочную группу цветами, крича: "Целуйте Родину за нас!"Но если на Западе Стриженова называли советским Жераром Филипом, то на родине его независимая позиция все чаще вызывала раздражение у чиновников. Кульминацией стал 1965 год, когда актер отказался от роли князя Болконского в "Войне и мире" Сергея Бондарчука."Я устал от эполет и мундиров, — объяснял свой отказ Стриженов. — Мне предлагали играть исключительно аристократов и белогвардейцев, тогда как я мечтал о современных ролях".Это решение привело к грандиозному скандалу. Министр культуры Екатерина Фурцева устроила настоящий разнос, собрав всю коллегию министерства. "Она смотрела на меня так, будто хотела разорвать на куски", — вспоминал актер. Но вместо того чтобы сдаться, Стриженов демонстративно покинул кабинет, хлопнув дверью.В 1960-70-е годы Стриженов сознательно ограничивал себя в работе, отказываясь от штампованных ролей. Когда Владимир Басов предложил ему сыграть предателя Ярового, актер ответил отказом: "Мой поручик в "Пиковой даме" погиб за любовь. А этот персонаж — подлец".Его принцип был прост: "Один белогвардеец, один путешественник, один мент в жизни". Таким образом он избегал повторений и сохранял творческую свежесть. Даже в легендарных "Джентльменах удачи" его доцент-археолог кардинально отличался от всех сыгранных ранее образов.Только в конце 1980-х, с началом перестройки, к Стриженову вернулось официальное признание. В 1988 году он наконец получил звание народного артиста СССР — через двадцать лет после того, как эта награда была ему по сути обещана."Я ни о чем не жалею, — говорил актер в одном из последних интервью. — Если бы пришлось прожить жизнь заново, я бы повторил каждый свой выбор".

ссср

благовещенск

петергоф

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, благовещенск, олег стриженов, сергей бондарчук (актер), петергоф, ролан быков