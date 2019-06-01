Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в России

Павел Коньков (Ивановская область)

1 июня 2019 года стало известно о задержании бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о коррупции. Также задержан управляющий директор компании "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. По версии следствия, Коньков, Гришин и иные, пока неустановленные лица совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". Сумма похищенного составила порядка 700 миллионов рублей.

Александр Винников (ЕАО)

В октябре 2018 года стало известно, что экс-губернатор Еврейской автономной области Александр Винников, занимавший пост в 2010-2015 годах, предстанет перед судом . Ему были предъявлены обвинения по части 4 статьи 33, части 2 статьи 285 УК РФ "Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями". По данным прокуратуры, с марта 2014 года по май 2015 года Винников давал указания и склонял начальника управления здравоохранения области закупить на торгах медоборудование для онкодиспансера по завышенной стоимости. Экс-губернатор находится под подпиской о невыезде.

Леонид Маркелов (Марий Эл)

13 апреля 2017 года стало известно, что в отношении бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова возбуждено уголовное дело о получении взяток по двум эпизодам. 6 апреля президент Владимир Путин освободил Маркелова, который подал в отставку по собственному желанию, от должности главы Марий Эл. Следователи считают, что Маркелов получил через доверенное лицо от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. 11 января 2018 года Басманный суд Москвы продлил арест Маркелову до 13 апреля. Сам Маркелов вину не признает. Он утверждает , что сделка, которую следствие считает взяткой, на самом деле – коммерческая.

Александр Соловьев (Удмуртия)

4 апреля 2017 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Удмуртии Александра Соловьева. Президент России Владимир Путин отрешил Соловьева от должности в связи с утратой доверия. В этот же день он был заключен под стражу. По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей компаний, строивших мосты у города Камбарки, взятки на общую сумму более 140 миллионов рублей. За деньги он должен был обеспечить внеочередную оплату работ из бюджета, а также выделение лицензий для изучения недр и добычу песка. Соловьев дал подробные признательные показания и изобличил соучастников. В августе он был переведен под домашний арест. В декабре 2017 года суд продлил домашний арест Соловьева до апреля 2018 года.

Михаил Юревич (Челябинская область)

Михаил Юревич возглавлял Челябинскую область в 2010-2014 годах, а до этого пять лет был мэром Челябинска. 16 марта 2017 года стало известно, что против экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело по факту получения взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко.

По данным следствия, он систематически получал взятки от Виталия Тесленко, сумма которых составила 26 миллионов рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого вице-губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя областного суда региона. Юревич свою вину отрицает. Также, по данным СК, Юревич с января 2011 по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере на сумму не менее 3,4 миллиарда рублей.

Владимир Торлопов (Республика Коми)

6 октября 2016 года следствие предъявило обвинение бывшему главе Коми (занимал должность с декабря 2001 года по январь 2010 года) Владимиру Торлопову, который обвиняется в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Торлопов обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом совместно с экс-главой Коми Вячеславом Гайзером (Гайзер сменил Торлопова на этом посту в 2010 году) и бывшим зампредом правления ГК "Ренова" Александром Зарубиным, а также в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в результате преступных действий Торлопова государству причинен ущерб не менее чем на 2,5 миллиарда рублей. Бывший чиновник признал вину по инкриминируемым статьям. В настоящее время Торлопов находится под арестом.

Никита Белых (Кировская область)

24 июня 2016 года следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ задержали губернатора Кировской области Никиту Белых с поличным во время получения взятки в одном из столичных ресторанов. Против кировского губернатора возбудили дело по статье "взятка в особо крупном размере" (часть шестая статьи 290 УК). 28 июля президент России Владимир Путин снял Белых с должности губернатора в связи с утратой доверия.

Белых вменяют два коррупционных эпизода: получение взятки в 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и еще 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера, в обоих случаях — за покровительство их бизнесам, связанным с освоением леса в Кировской области. Причем если Ларицкий, как выяснило следствие, дал взятку добровольно , то у Судгаймера, по мнению обвинения, деньги вымогались.

1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых по делу о взятках. Экс-чиновника также обязали заплатить штраф в размере 48,2 миллиона рублей и лишили возможности занимать государственные должности в течение трех лет после выхода на свободу.

Вячеслав Гайзер (Республика Коми)

19 сентября 2015 года стало известно, что Следственный комитет пресек деятельность преступного сообщества, возглавляемого главой республики Коми Вячеславом Гайзером, его заместителем Алексеем Черновым, а также Александром Зарубиным и Валерием Веселовым. По информации СК, целью деятельности возглавляемого ими преступного сообщества было совершение тяжких преступлений, направленных на завладение преступным путем государственным имуществом. Помимо этого, Гайзеру вменяется создание организованного преступного сообщества и отмывание преступных доходов.

По версии обвинения, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года все они, действуя в составе группы, созданной предпринимателем Александром Зарубиным, похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая". Причиненный этим ущерб оценивается в 3 миллиарда 346 миллионов 500 тысяч рублей.

Кроме того, считает следствие, они завладели денежными средствами ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов республики Коми" в сумме более 67 миллионов рублей, получили взятки в размере свыше 198 миллионов рублей, а также легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 миллиона рублей. Срок ареста Вячеслава Гайзера продлен до 27 мая 2018 года.

Николай Денин (Брянская область)

21 мая 2015 года бывшему губернатору Брянской области Николаю Денину было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в декабре 2011 года и январе 2012 года Денин, "действуя из корыстных побуждений", подписал распоряжения о выделении из резервного фонда области более 21,8 миллиона рублей подконтрольной его семье птицефабрике "Снежка". В СК отмечают, что деньги были выделены "в отсутствие законных оснований и израсходованы компанией "Снежка" на текущую финансово-хозяйственную деятельность под предлогом ликвидации последствий взрыва в одном из производственных помещений". До избрания главой региона, с 1992 до 2003 год, он возглавлял птицефабрику "Снежка".

9 сентября 2014 года Денин, возглавлявший регион с декабря 2004 года, был отправлен в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия".

19 ноября 2015 года суд приговорил Денина к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора Брянской области о взыскании с Денина причиненного преступлением материального ущерба бюджету Брянской области в размере 21,8 миллиона рублей. Денин обратился в суд с заявлением о рассрочке исполнения приговора в части указанного имущественного взыскания на восемь лет, сославшись на отсутствие финансовой возможности его единовременного исполнения.

14 сентября 2016 года суд отказал Денину в рассрочке исполнения приговора. 17 августа 2017 года Брянский областной суд отказался удовлетворить ходатайство бывшего губернатора об условно-досрочном освобождении. В июне 2017 года Клинцовский городской суд Брянской области уже отказывал Денину в аналогичной просьбе.

Александр Хорошавин (Сахалинская область)

Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин был задержан в ночь на 4 марта 2015 года. Хорошавин и члены его бывшей команды: экс-зампред правительства региона Сергей Карепкин, бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалина Николай Борисов, а также советник Хорошавина Андрей Икрамов обвиняются в десяти эпизодах коррупции. По данным следствия, общая сумма их взяток составляет 522 миллиона рублей. С марта 2015 года Хорошавин находится под стражей. В начале февраля 2017 года Генпрокуратура передала дело чиновников в городской суд Южно-Сахалинска для рассмотрения по существу. До середины февраля 2017 года он содержался в СИЗО "Лефортово", а затем был этапирован на Сахалин вместе с предполагаемыми подельниками. Вместе с ним в СИЗО Южно-Сахалинска содержатся Карепкин и Икрамов, Борисов находится под домашним арестом. 6 марта 2017 года суд Южно-Сахалинска начал рассмотрение уголовного дела в отношении Хорошавина. На заключительное заседание суда, в котором обвиняемые чиновники выступили с последним словом, Александр Хорошавин вину не признал

В сентябре 2016 года решением суда у семьи бывшего губернатора изъяли имущество — московские квартиры, элитные автомобили, драгоценности, коллекции часов и так далее, происхождение которого он не смог объяснить. В апреле 2017 года Верховный суд России отказал в рассмотрении кассационных жалоб Хорошавина, его бывшей жены и сына на решения нижестоящих судов об изъятии их имущества на сумму свыше 1,8 миллиарда рублей. 9 февраля 2018 года суд Южно-Сахалинска признал Хорошавина виновным во взяточничестве и приговорил к 13 годам колонии строгого режима. Он также должен выплатить штраф в 500 миллионов рублей. Бывший губернатор на пять лет после освобождения лишится права занимать государственные должности и будет лишен государственных наград. В срок заключения Хорошавину будет зачтено время, которое он с 4 марта 2015 года провел под арестом.

Василий Юрченко (Новосибирская область)

В марте 2014 года губернатор Новосибирской области Василий Юрченко лишился поста "в связи с утратой доверия", в мае следователи возбудили в отношении него уголовное дело сначала о халатности (его впоследствии отменили), а затем в августе о превышении полномочий. Речь шла о 18 миллионах рублей, которые региональный бюджет, по данным следствия, недополучил именно по вине Юрченко в 2010 году. Чиновник якобы пролоббировал продажу недостроя и земли одного из предприятий по заниженной цене.

Второе уголовное дело о превышении должностных полномочий СК возбудил в начале сентября — по версии следствия, в мае 2012 года Юрченко подписал незаконное распоряжение о переводе земельного участка, находившегося в собственности РФ, на котором располагался военный полигон, из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

27 ноября 2015 года СК сообщил, что следователи завершили расследование дела Юрченко по статье "превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность" и передали в суд. 10 февраля 2017 года стало известно , что следователи закрыли за отсутствием состава преступления второе уголовное дело о превышении полномочий.

19 октября 2017 года Центральный районный суд Новосибирска признал Юрченко виновным в превышении полномочий и приговорил к 3 годам условного заключения . Защита обжаловала приговор.

Вячеслав Дудка (Тульская область)

В сентябре 2011 года экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка, возглавлявший регион с 2005 года по 2011 год, стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, в ноябре 2010 года тогдашний директор департамента имущественных и земельных отношений области Виктор Волков, сговорившись с губернатором Дудкой, через посредника получил от представителя ЗАО "Корпорация "ГРИНН" взятку в 40 миллионов рублей. Как считает следствие, в эту сумму чиновники оценили предоставление корпорации земельного участка в Туле в аренду на три года для строительства гипермаркета.

Дело в отношении предполагаемого посредника Андрея Степанова было прекращено в связи с добровольным заявлением в правоохранительные органы о том, что он стал участником коррупционной сделки. Дело в отношении управляющего директора корпорации ГРИНН Дмитрия Добрынина прекратили из-за истечения срока давности. Дудке было официально предъявлено обвинение в получении взятки (часть 4 статьи 290 УК). 22 июля 2013 года экс-губернатор был приговорен к девяти годам и шести месяцам колонии и штрафу в 900 тысяч рублей.

Леонид Коротков (Амурская область)

В апреле 2009 года следственный отдел следственного комитета при прокуратуре по Дальневосточному округу направил в Благовещенский городской суд уголовное дело в отношении бывшего губернатора Амурской области Леонида Короткова, обвиняемого в превышении должностных полномочий по статье 286 УК. 10 мая 2007 года он был отстранен от должности губернатора Амурской области в связи с утратой доверия президента России. До отстранения Коротков возглавлял область в течение шести лет.

По данным следствия, незаконными действиями Короткова в 2003-2006 годах в Амурской области был увеличен среднеотпускной тариф на электрическую и тепловую энергию для потребителей. Рост тарифа произошел из-за включения в тариф затрат на содержание футбольного клуба "Амур" в сумме 41 миллиона рублей. Также, по версии следователей, Коротков приобрел дорожную технику на 40 миллионов рублей у коммерческой компании по ценам, превышающим среднерыночную стоимость машин.

Сообщалось, что Коротков выделил обществу с ограниченной ответственностью "Прииск Дамбуки" из бюджета Амурской области 16 миллионов рублей в счет погашения кредитной задолженности. Однако 53,3% акций компании не поступили в собственность Амурской области, в результате чего бюджету области причинен ущерб на указанную сумму. 27 декабря 2010 года Благовещенский городской суд оправдал Короткова по всем пунктам обвинения и признал его право на реабилитацию. Государственный обвинитель при этом требовал приговорить Короткова к трем годам лишения свободы и лишить права на определенный срок занимать государственные должности, а также назначить штраф в 400 тысяч рублей.

Александр Тишанин (Иркутская область)

В ноябре 2008 года стало известно, что следственное управление Следственного комитета при Иркутской областной прокуратуре возбудило уголовное дело в отношении экс-губернатора Иркутской области Александра Тишанина. Он обвинялся в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло ущерб бюджету области в размере 69,9 миллиона рублей. Тишанину было предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В октябре 2011 года экс-губернатору было предъявлено официальное обвинение, в котором ущерб, причиненный Тишаниным, оценивался в 60 миллионов рублей. С Тишанина была взята подписка о невыезде.

С сентября 2008 года Тишанин работал вице-президентом ОАО "РЖД" по безопасности движения. В конце весны 2012 года уголовное дело против Тишанина было закрыто из-за отсутствия состава преступления. В ноябре 2012 года он был освобожден от должности вице-президента РЖД по собственному желанию.

Алексей Баринов (Архангельская область)

В мае 2006 года Архангельский суд вынес постановление об аресте экс-губернатора Ненецкого АО Алексея Баринова. Баринов, возглавлявший регион с 2005 по 2006 год, обвинялся по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий); пункту "б", части 2 статьи 285-1 УК (нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере); пунктам "а", "б", части 3 статьи 160 УК РФ (хищение вверенного имущества организованной группой в крупном размере). Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы проверки целевого расходования средств федерального бюджета, которую в июне 2006 года провела в НАО Счетная палата России. Позднее уголовное дело было соединено с другим делом, возбужденным прокуратурой Архангельской области по факту хищения имущества ОАО "Архангельскгеолдобыча". В конце 2006 года Баринова был снят с должности главы администрации НАО из-за утраты доверия.

6 сентября 2007 года Октябрьский райсуд Архангельска приговорил Баринова и двух его подельников к трем годам условно, после чего они были освобождены из-под стражи в зале суда. В апреле 2009 года суд снял судимость с Баринова, с учетом того, что он "отбыл более половины наказания, регулярно являлся в уголовно-исполнительную инспекцию, противоправных действий не совершал , характеризуется положительно".

Михаил Машковцев (Камчатская область)

В октябре 2003 года было возбуждено дело против губернатора Камчатской области Михаила Машковцева по обвинению в преступной халатности в связи с необеспечением подготовки области к отопительному сезону. 17 марта 2004 года против губернатора возбуждено дело в связи с превышением полномочий при выдаче безлимитных разрешений на лов лосося в 2002 году. 29 марта прокуратура объединила дела. Совокупный ущерб был оценен в 7 миллиардов рублей.

Губернатору грозило до десяти лет лишения свободы и отстранение от занимаемой должности. 19 декабря 2004 года был Машковцев был избран губернатором Камчатской области на новый срок (до этого он руководил регионом с 2000 года). В июле 2005 года камчатская прокуратура прекратила уголовное преследование губернатора, переквалифицировав действия Машковцева со статей 285 и 286 на статью 293 (халатность) и закрыв дело в связи с истечением срока давности.