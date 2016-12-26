У экс-губернатора Хорошавина изъяли недвижимость на 74 млн рублей

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Управление по исполнению особо важных производств ФССП России изъяло у экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина недвижимость на сумму 74 миллиона рублей, сообщает в понедельник пресс-служба ФССП РФ.
По информации ведомства, общая стоимость передаваемого имущества составляет более 74 миллионов рублей.
В сентябре 2016 года городской суд Южно-Сахалинска постановил удовлетворить иск Генпрокуратуры РФ и изъять в пользу государства имущество семьи Хорошавиных на общую сумму в 1,1 миллиарда рублей. Экс-губернатор с марта 2015 года находится под следствием по подозрению в нескольких эпизодах взяточничества.
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