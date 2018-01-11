В отношении экс-главы Марий Эл возбудили дело о хранении боеприпасов

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова — о незаконном хранении боеприпасов, заявил следователь в зале суда.

По его словам, дома у бывшего руководителя республики нашли боевые патроны. "Дело передано в прокуратуру", — сказал следователь.

Сейчас Маркелов находится в СИЗО по обвинению во взяточничестве. Следователи считают, что он через доверенное лицо получил от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша более 235 миллионов рублей за покровительство.

Предполагаемая соучастница — руководитель телеканала "12 регион" Наталия Кожанова — находится под стражей. Кривашу заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск.

Сам Маркелов вину не признает. Он утверждает, что сделка, которую следствие считает взяткой, на самом деле — коммерческая.

В прошлом году суд наложил арест на изъятые у Маркелова деньги — около 60 миллионов рублей. По словам бывшего главы Марий Эл, только два из них принадлежат ему, а остальное принадлежит другим людям, включая его мачеху.

Маркелов покинул должность руководителя республики в апреле 2017 года. Его место занял Александр Евстифеев.