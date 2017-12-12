Московский суд отказался передать дело экс-главы Коми Гайзера в Сыктывкар

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался передать уголовное дело бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера о мошенничестве и участии в преступной группе в Сыктывкар, сообщил РИА Новости его адвокат Вячеслав Леонтьев.
"В ходатайстве о передаче дела по подсудности в городской суд Сыктывкара отказано. Суд продлил моему подзащитному меру пресечения до 27 мая. Дело будет рассмотрено коллегией из трех судей", — сказал адвокат.
Гайзер и другие фигуранты дела обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
Кроме того, считает следствие, они завладели денежными средствами ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов республики Коми" в сумме более 67 миллионов рублей, получили взятки в размере свыше 198 миллионов рублей, а также легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 миллиона рублей.