Московский суд отказался передать дело экс-главы Коми Гайзера в Сыктывкар

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался передать уголовное дело бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера о мошенничестве и участии в преступной группе в Сыктывкар, сообщил РИА Новости его адвокат Вячеслав Леонтьев.

Ранее Гайзер попросил суд передать его уголовное дело в Сыктывкар. Также он заявил ходатайство о рассмотрении дела тройкой судей.

"В ходатайстве о передаче дела по подсудности в городской суд Сыктывкара отказано. Суд продлил моему подзащитному меру пресечения до 27 мая. Дело будет рассмотрено коллегией из трех судей", — сказал адвокат.

Гайзер и другие фигуранты дела обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

По версии обвинения, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 все они, действуя в составе группы, созданной предпринимателем Александром Зарубиным, похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая". Причиненный этим ущерб оценивается в 3 миллиарда 346 миллионов 500 тысяч рублей.

Кроме того, считает следствие, они завладели денежными средствами ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов республики Коми" в сумме более 67 миллионов рублей, получили взятки в размере свыше 198 миллионов рублей, а также легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 миллиона рублей.