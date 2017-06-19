Экс-губернатор Юревич не будет просить политическое убежище за границей

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июн – РИА Новости. Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, не будет просить политического убежища за границей, сообщила РИА Новости в понедельник его помощник Юлия Бобылева.
"Михаил Валерьевич не просил и не будет просить политического убежища в Великобритании. Также Юревич не намерен подавать в суд заявление о финансовой компенсации из-за снятия с выборов в 2016 году. Несмотря на то что это сделал Трунов, Михаил Валерьевич и его адвокат – это разные люди, у каждого из них своя позиция", — рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что Юревич по-прежнему находится в Лондоне на лечении, но подробности лечения он раскрывать не будет, так как это врачебная тайна.
Ранее Трунов сообщал, что его подзащитный находился на лечении в Израиле, после чего приехал на обследование в клинику Лондона.
Также, по данным СК, Юревич с января 2011 по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере на сумму не менее 3,4 миллиарда рублей. За посредничество в получении взятки был задержан и арестован Андрей Чуркин — директор московского представительства филиала ОАО "Макфа", помощник депутата Госдумы РФ.