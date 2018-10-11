РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2018 году

(обновлено: 22:16 11.10.2018)
0110
© Фото : группа Сheb.media в FacebookДТП с участием микроавтобуса с грузовиком в ЧувашииДТП с участием микроавтобуса с грузовиком в Чувашии
© Фото : группа Сheb.media в Facebook

11 октября, на трассе М-7 в Чувашии произошло столкновение фуры и микроавтобуса. В аварии, по последним данным МЧС, погибли 12 человек, десять ранены.

10 октября в Красногорском районе города Каменск-Уральский Свердловской области на остановке общественного транспорта "Красная звезда" произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. По данным областного минздрава, в аварии пострадали 17 человек, из них семеро были госпитализированы, водитель легкового автомобиля скончался в больнице.

10 октября на остановке общественного транспорта "Парк имени Калинина" в Уфе столкнулись автобусы "ПАЗ" и "НЕФАЗ". По данным регионального ГИБДД, в аварии пострадал 21 человек.

8 октября у порта Усть-Луга в Ленинградской области микроавтобус Mercedes Sprinter совершил наезд на силовое ограждение с последующим опрокидыванием, один человек погиб и шестеро получили травмы.

7 октября на трассе Р-22 в Саратовском районе Саратовской области столкнулись автобус с пассажирами и два легковых автомобиля, один человек погиб, еще трое пострадали.

5 октября возле села Некрасово Калининского района Тверской области произошло столкновение микроавтобуса Ford Transit и автобуса "ЛиАЗ". Рейсовый автобус ехал из Ржева, а маршрутное такси – из Старицы. В результате аварии погибли 13 человек, один пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажирка "ЛиАЗа" были госпитализированы.

2 октября в Новокузнецке в районе остановки "Набережная" на Ильинском шоссе столкнулись три легковых автомобиля и маршрутный автобус. Первоначально произошло столкновение ВАЗ-2114 и автобуса ПАЗ, после удара ВАЗ отбросило на попутный Hyundai Solaris, затем в них врезался "УАЗ Патриот". В результате автоаварии водитель ВАЗ-2114 погиб, пять человек получили травмы различной степени тяжести.

29 сентября на 128-м километре трассы "М-5 Урал" произошло попутное столкновение автобуса и автомобиля Great Wall, после чего водитель автобуса потерял управление, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали более 20 человек, из них шесть были доставлены в больницу.

24 сентября в Первомайском районе Крыма автомобиль ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом. В результате аварии погибли пять человек, находившиеся в легковом автомобиле.

18 сентября в Воронежской области на 525-м километре трассы "Дон", возле поворота на Новую Усмань столкнулись два автобуса. В результате инцидента погибли пять человек, 20 получили ранения.

В ночь на 17 сентября автобус Neoplan рейсом Анапа – Ярославль, в котором находились около 40 пассажиров, вылетел с трассы в лесополосу, 22 человека были госпитализированы. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на Т-образном перекрестке и допустил съезд в лесополосу.

9 сентября на юго-востоке Санкт-Петербурга легковой автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения и врезался в маршрутный автобус ПАЗ. В результате аварии три человека в легковушке погибли, пострадали несколько человек в маршрутном такси.

9 сентября в Каширском районе Московской области на 137-м километре федеральной автодороги М6 "Каспий" столкнулись автобус и грузовой автомобиль. В результате столкновения погибли два человека, еще 14 получили травмы.

7 сентября в Орехово-Зуевском районе Подмосковья автомобиль Opel выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом по перевозке рабочего персонала. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

14 августа в городе Чусовой Пермского края произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и Renault Logan. Два человека погибли, еще два человека были госпитализированы с различными травмами.

8 августа на трассе Журавская-Тихорецк в Краснодарском крае произошла авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. Три человека погибли, двое были госпитализированы.

21 июля во Всеволожском районе Ленинградской области на подъезде к деревне Хапо-Ое автобус ПАЗ столкнулся с прицепом грузовика "Скания", который занесло при повороте. В результате аварии погибли три человека, еще шесть пассажиров получили травмы.

31 января на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса King Long. Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Ростовской области выросло до 14 человек, четверо погибло.

21 января при столкновении двух автобусов и двух легковых автомобилей в Мурманской области погибли четыре человека, еще пятеро пострадали.

16 января вечером в Тульской области у поселка Временный на автодороге Щекино – Тула столкнулись автомобиль Hyundai и микроавтобус маршрута 117, где были более 20 пассажиров. В результате ДТП пострадали 16 человек.

10 января утром на 551 км автодороги М-2 "Москва – Крым" произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, который следовал из Белгорода в сторону Курска. В результате аварии погибли три пассажира, еще шесть были госпитализированы.

 

Комментировать
Справки
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена