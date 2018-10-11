Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2018 году

ДТП с участием микроавтобуса с грузовиком в Чувашии

ДТП с участием микроавтобуса с грузовиком в Чувашии

11 октября, на трассе М-7 в Чувашии произошло столкновение фуры и микроавтобуса. В аварии, по последним данным МЧС, погибли 12 человек, десять ранены.

10 октября в Красногорском районе города Каменск-Уральский Свердловской области на остановке общественного транспорта "Красная звезда" произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. По данным областного минздрава, в аварии пострадали 17 человек, из них семеро были госпитализированы, водитель легкового автомобиля скончался в больнице.

10 октября на остановке общественного транспорта "Парк имени Калинина" в Уфе столкнулись автобусы "ПАЗ" и "НЕФАЗ". По данным регионального ГИБДД, в аварии пострадал 21 человек.

8 октября у порта Усть-Луга в Ленинградской области микроавтобус Mercedes Sprinter совершил наезд на силовое ограждение с последующим опрокидыванием, один человек погиб и шестеро получили травмы.

7 октября на трассе Р-22 в Саратовском районе Саратовской области столкнулись автобус с пассажирами и два легковых автомобиля, один человек погиб, еще трое пострадали.

5 октября возле села Некрасово Калининского района Тверской области произошло столкновение микроавтобуса Ford Transit и автобуса "ЛиАЗ". Рейсовый автобус ехал из Ржева, а маршрутное такси – из Старицы. В результате аварии погибли 13 человек, один пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажирка "ЛиАЗа" были госпитализированы.

2 октября в Новокузнецке в районе остановки "Набережная" на Ильинском шоссе столкнулись три легковых автомобиля и маршрутный автобус. Первоначально произошло столкновение ВАЗ-2114 и автобуса ПАЗ, после удара ВАЗ отбросило на попутный Hyundai Solaris, затем в них врезался "УАЗ Патриот". В результате автоаварии водитель ВАЗ-2114 погиб, пять человек получили травмы различной степени тяжести.

29 сентября на 128-м километре трассы "М-5 Урал" произошло попутное столкновение автобуса и автомобиля Great Wall, после чего водитель автобуса потерял управление, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали более 20 человек, из них шесть были доставлены в больницу.

24 сентября в Первомайском районе Крыма автомобиль ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом. В результате аварии погибли пять человек, находившиеся в легковом автомобиле.

18 сентября в Воронежской области на 525-м километре трассы "Дон", возле поворота на Новую Усмань столкнулись два автобуса. В результате инцидента погибли пять человек, 20 получили ранения.

В ночь на 17 сентября автобус Neoplan рейсом Анапа – Ярославль, в котором находились около 40 пассажиров, вылетел с трассы в лесополосу, 22 человека были госпитализированы. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на Т-образном перекрестке и допустил съезд в лесополосу.

9 сентября на юго-востоке Санкт-Петербурга легковой автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения и врезался в маршрутный автобус ПАЗ. В результате аварии три человека в легковушке погибли, пострадали несколько человек в маршрутном такси.

9 сентября в Каширском районе Московской области на 137-м километре федеральной автодороги М6 "Каспий" столкнулись автобус и грузовой автомобиль. В результате столкновения погибли два человека, еще 14 получили травмы.

7 сентября в Орехово-Зуевском районе Подмосковья автомобиль Opel выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом по перевозке рабочего персонала. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

14 августа в городе Чусовой Пермского края произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ и Renault Logan. Два человека погибли, еще два человека были госпитализированы с различными травмами.

8 августа на трассе Журавская-Тихорецк в Краснодарском крае произошла авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. Три человека погибли, двое были госпитализированы.

21 июля во Всеволожском районе Ленинградской области на подъезде к деревне Хапо-Ое автобус ПАЗ столкнулся с прицепом грузовика "Скания", который занесло при повороте. В результате аварии погибли три человека, еще шесть пассажиров получили травмы.

31 января на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса King Long. Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Ростовской области выросло до 14 человек, четверо погибло.

21 января при столкновении двух автобусов и двух легковых автомобилей в Мурманской области погибли четыре человека, еще пятеро пострадали.

16 января вечером в Тульской области у поселка Временный на автодороге Щекино – Тула столкнулись автомобиль Hyundai и микроавтобус маршрута 117, где были более 20 пассажиров. В результате ДТП пострадали 16 человек.

10 января утром на 551 км автодороги М-2 "Москва – Крым" произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, который следовал из Белгорода в сторону Курска. В результате аварии погибли три пассажира, еще шесть были госпитализированы.