В Чувашии при столкновении автобуса с фурой погибли одиннадцать человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт — РИА Новости. Одиннадцать человек погибли при столкновении фуры и микроавтобуса в Чувашии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Светлана Каликова.

"На трассе М-7 в Чувашии произошло столкновение фуры и микроавтобуса. По предварительным данным, пострадали 19 человек, 11 из них погибли на месте", — заявила Каликова. Она сообщила, что в руководстве республики взяли на контроль эту ситуацию.

В настоящее время всем раненым оказывают медицинскую помощь.

"Руководство МВД выехало на место, чтобы оперативно разобраться в этой трагедии", — добавила Каликова.

Экстренные службы республики в свою очередь сообщают об 11 погибших и четырех пострадавших в аварии.Информация уточняется.