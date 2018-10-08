В Ленинградской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт — РИА Новости. Один человек погиб и шестеро получили травмы в микроавтобусе Mercedes, опрокинувшемся у порта Усть-Луга в Ленобласти в понедельник утром, сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД.

По предварительной информации, в понедельник в 7.40 мск на подъезде к порту Усть Луга микроавтобус Mercedes Sprinter под управлением мужчины 1987 года рождения совершил наезд на силовое ограждение с последующим опрокидыванием.

"В результате ДТП пострадали: неустановленный мужчина на вид 25 лет — скончался, 2 пассажира — состояние тяжелое, 4 пассажира — многочисленные травмы. Личности пострадавших и степень тяжести полученных травм устанавливаются", — сказал собеседник агентства.

Ранее региональное УГИБДД предупреждало участников дорожного движения о наличии гололеда на дорогах в южных районах Ленинградской области.

В АО "Морской торговый порт Усть-Луга" РИА Новости сообщили, что компании не известно о данном ДТП, при этом не исключив, что оно могло произойти с автобусом развозки персонала одной из многочисленных компаний, работающих в порту.