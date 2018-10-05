В Тверской области более десяти человек погибли в ДТП

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Тверской области произошло крупное ДТП, сообщили в МЧС.

Микроавтобус Ford Transit и автобус "ЛиАЗ" столкнулись возле села Некрасово Калининского района области. Рейсовый автобус ехал из Ржева, а маршрутное такси — из Старицы.

По данным ведомства, погибли 13 человек, четверо пострадали. Их с места аварии эвакуирует вертолет Ми-8.

Обстоятельства ДТП выясняются. На место столкновения выехали сотрудники ГИБДД, врачи, спасатели и пожарные. Открыт телефон горячей линии МЧС.

Также на место аварии выехал губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщила представитель пресс-службы регионального МЧС Наталья Козырева в эфире телеканала "Россия-24".