Всех погибших в ДТП с автобусом в Тверской области опознали

БРЯНСК, 8 окт — РИА Новости. Тела всех 13 человек, погибших в пятницу в ДТП с участием двух автобусов в Тверской области, опознаны, сообщила РИА Новости представитель регионального УМВД.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии погибли 13 человек — водитель и пассажиры Ford Transit, еще один пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажирка "ЛиАЗа" были госпитализированы. Тела всех погибших были доставлены в четвертую городскую больницу скорой медицинской помощи.

"Опознаны все, это факт", — сказала собеседница агентства.

По данным облправительства, родным погибших выделят материальную помощь — 200 тысяч рублей каждой семье. Пострадавшие в аварии получат по 100 тысяч рублей. Деньги будут выделены из резервного фонда губернатора. Также родственники погибших получат страховые выплаты в соответствии с действующим законодательством. Церемонии прощания пройдут в разные дни.