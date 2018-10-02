В Новокузнецке один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с автобусом

КЕМЕРОВО, 2 окт — РИА Новости. Новокузнецкие полицейские выясняют обстоятельства массового ДТП с участием трех автомобилей и автобуса, в результате которого один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщает главк МВД по Кемеровской области.

По информации ведомства, авария произошла утром во вторник в районе остановки "Набережная" на Ильинском шоссе, где столкнулись три легковых автомобиля и маршрутный автобус.

"По предварительным данным, первоначально произошло столкновение ВАЗ-2114 и автобуса ПАЗ. После удара ВАЗ отбросило на попутный Hyundai Solaris. Следом в них врезался "УАЗ Патриот". В результате автоаварии водитель ВАЗ-2114 погиб, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливая все обстоятельства инцидента. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

"Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС", — добавили в ГУМВД.