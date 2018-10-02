В Новокузнецке один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с автобусом

КЕМЕРОВО, 2 окт — РИА Новости. Новокузнецкие полицейские выясняют обстоятельства массового ДТП с участием трех автомобилей и автобуса, в результате которого один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщает главк МВД по Кемеровской области.
"По предварительным данным, первоначально произошло столкновение ВАЗ-2114 и автобуса ПАЗ. После удара ВАЗ отбросило на попутный Hyundai Solaris. Следом в них врезался "УАЗ Патриот". В результате автоаварии водитель ВАЗ-2114 погиб, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.
"Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС", — добавили в ГУМВД.