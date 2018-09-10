Биография Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин родился 21 июня 1958 года в селе Няксимволь Березовского района Тюменской области.

В 1980 году окончил Костромской технологический институт (ныне в составе Костромского государственного университета), в 1989 году ‒ Всесоюзный юридический заочный институт (ныне Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина). Кандидат юридических наук.

Трудовую деятельность начал в 1980 году. Работал слесарем, затем мастером Челябинского трубопрокатного завода.

В 1982-1984 годах — заведующий орготделом Ленинского райкома ВЛКСМ Челябинска.

С 1984 по 1990 год — на руководящей партийной и советской работе в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области.

В 1990-1991 годах был начальником государственной налоговой инспекции в городе Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа.

С 1991 по 1993 год — глава администрации города Когалыма.

В 1993-1994 годах занимал должность первого заместителя главы администрации Ханты-Мансийского автономного округа.

С 1994 года ‒ председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно правовым вопросам.

В 2000-2001 годах — первый заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

С 2001 по 2005 год занимал пост губернатора Тюменской области.

С ноября 2005 года ‒ руководитель администрации президента РФ.

12 мая 2008 года Сергей Собянин был назначен на должность заместителя председателя правительства РФ ‒ руководителя аппарата правительства РФ.

21 октября 2010 года по представлению президента РФ Дмитрия Медведева был наделен Московской городской думой полномочиями мэра Москвы на пять лет. В этот же день официально вступил в должность мэра Москвы.

С 5 июня 2013 года — временно исполняющий обязанности мэра Москвы.

8 сентября 2013 года Сергей Собянин был избран мэром Москвы, набрав 51,37% голосов избирателей. Вступил в должность 12 сентября 2013 года.

26 мая 2018 года Сергей Собянин объявил о намерении баллотироваться на выборах мэра Москвы в сентябре 2018 года.

Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2006).

Награжден орденом Почета (2003), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1999), медалью Столыпина I степени (2010).

У Сергея Собянина две дочери.

Сумма задекларированного дохода за 2017 год — 6,53 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников