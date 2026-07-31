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В Московском регионе запретили майнинг криптовалют - РИА Новости, 31.07.2026
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21:14 31.07.2026 (обновлено: 22:44 31.07.2026)
В Московском регионе запретили майнинг криптовалют

В Москве и области запретили майнинг криптовалют с 15 августа до конца 2032 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Майнинг криптовалют в Москве и Московской области будет запрещен с 15 августа 2026 года до конца 2032-го.
  • Ограничение распространится также на город Льгов и несколько округов Курской области.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Правительство выпустило постановление, запрещающее майнинг криптовалют в Москве и Московской области с 15 августа и до конца 2032 года.
Из текста следует, что эти ограничения распространятся на город Льгов и некоторые муниципальные округа в Курской области.
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Вопрос запрета майнинга в Московском регионе по предложению мэра столицы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева рассматривала правительственная комиссия по развитию электроэнергетики.
В свою очередь, в мае губернатор Курской области Александр Хинштейн в письме к главе Минэнерго Сергею Цивилеву попросил поддержать запрет в восьми районах, где потребителям не начисляется плата за электроэнергию.
Майнинг криптовалют полностью запрещен с 1 января 2025 года до 15 марта 2031-го в десяти российских регионах: Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Позднее такие ограничения также ввели на юге Иркутской области и в большинстве районов Забайкалья и Бурятии.
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