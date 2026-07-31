В Московском регионе запретили майнинг криптовалют

Краткий пересказ от РИА ИИ Майнинг криптовалют в Москве и Московской области будет запрещен с 15 августа 2026 года до конца 2032-го.

Ограничение распространится также на город Льгов и несколько округов Курской области.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Правительство выпустило Правительство выпустило постановление , запрещающее майнинг криптовалют в Москве и Московской области с 15 августа и до конца 2032 года.

округа в Курской области. Из текста следует, что эти ограничения распространятся на город Льгов и некоторые муниципальные

Вопрос запрета майнинга в Московском регионе по предложению мэра столицы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева рассматривала правительственная комиссия по развитию электроэнергетики.

В свою очередь, в мае губернатор Курской области Александр Хинштейн в письме к главе Минэнерго Сергею Цивилеву попросил поддержать запрет в восьми районах, где потребителям не начисляется плата за электроэнергию.