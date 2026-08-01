Краткий пересказ от РИА ИИ
- Система ПВО уничтожила четыре БПЛА, летевших на Москву.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Система ПВО уничтожила четыре БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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