Новые поезда на МЦД получили имя "Королек"

Краткий пересказ от РИА ИИ Имя "Королек" выбрали для новых железнодорожных поездов серий ЭП2Д и ЭП2ДМ в проекте "Активный гражданин".

В голосовании приняли участие более 136 тысяч москвичей.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. "Активные граждане" выбрали имя "Королек" для новых железнодорожных поездов серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"К празднику (День железнодорожника - ред.) стало известно и новое имя поездов серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, которые работают на Московских центральных диаметрах и Ярославском направлении… Большинство выбрало имя "Королек", - написал Собянин в своей канале на платформе " Макс ".

Мэр уточнил, что в голосовании проекта "Активный гражданин" приняли участие более 136 тысяч москвичей.