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Новые поезда на МЦД получили имя "Королек" - РИА Новости, 02.08.2026
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10:18 02.08.2026 (обновлено: 10:31 02.08.2026)
Новые поезда на МЦД получили имя "Королек"

Собянин: жители Москвы выбрали имя "Королёк" для новых поездов

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыПоезд серии ЭП2Д
Поезд серии ЭП2Д - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Поезд серии ЭП2Д
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Имя "Королек" выбрали для новых железнодорожных поездов серий ЭП2Д и ЭП2ДМ в проекте "Активный гражданин".
  • В голосовании приняли участие более 136 тысяч москвичей.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. "Активные граждане" выбрали имя "Королек" для новых железнодорожных поездов серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"К празднику (День железнодорожника - ред.) стало известно и новое имя поездов серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, которые работают на Московских центральных диаметрах и Ярославском направлении… Большинство выбрало имя "Королек", - написал Собянин в своей канале на платформе "Макс".
Мэр уточнил, что в голосовании проекта "Активный гражданин" приняли участие более 136 тысяч москвичей.
"Сегодня по маршрутам Центрального транспортного узла курсируют уже свыше 215 таких составов", - подчеркнул он.
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