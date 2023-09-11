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Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023
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08:09 11.09.2023 (обновлено: 08:54 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/sobyanin-1895469081.html
Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39 процента голосов
Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023
Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39 процента голосов
Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы, набрав более 76 процентов голосов после обработки 100 процентов протоколов, свидетельствуют данные сайта ЦИК... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:09
2023-09-11T08:54
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы, набрав более 76 процентов голосов после обработки 100 процентов протоколов, свидетельствуют данные сайта ЦИК России."Собянин Сергей Семенович, число голосов — 2 499 114, 76,39 процента. Зюганов Леонид Андреевич, число голосов — 265 374, 8,11 процента", — следует из таблицы.Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов получил 183 529 голосов — 5,61 процента, вице-спикер от партии "Новые люди" Владислав Даванков — 174 869 голосов, 5,34 процента, а первый зампред руководителя думской фракции "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Дмитрий Гусев — 128 704 голоса, или 3,93 процента.Собянин поблагодарил москвичей за поддержку. "Несмотря на огромный путь созидания, который мы вместе прошли, впереди большая трудная сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей. Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты. Нам это точно по плечу. Потому что у нас есть самое ценное в этом мире — мужественные, талантливые, трудолюбивые люди, москвичи", — написал он в личном блоге.Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября. По информации Мосгоризбиркома, в столице проголосовали около 3,3 миллиона человек — почти 50 процентов избирателей. При этом порядка 80 процентов из них выбрали электронный способ голосования, отметили в общественном штабе по наблюдению за выборами.
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москва, политика, цик рф, сергей собянин
Москва, Политика, ЦИК РФ, Сергей Собянин
Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39 процента голосов

Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39 процента голосов

© Фото : Сайт Сергея Собянина Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : Сайт Сергея Собянина
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы, набрав более 76 процентов голосов после обработки 100 процентов протоколов, свидетельствуют данные сайта ЦИК России.
"Собянин Сергей Семенович, число голосов — 2 499 114, 76,39 процента. Зюганов Леонид Андреевич, число голосов — 265 374, 8,11 процента", — следует из таблицы.
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов получил 183 529 голосов — 5,61 процента, вице-спикер от партии "Новые люди" Владислав Даванков — 174 869 голосов, 5,34 процента, а первый зампред руководителя думской фракции "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Дмитрий Гусев — 128 704 голоса, или 3,93 процента.
Собянин поблагодарил москвичей за поддержку.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Биография Сергея Собянина
08:39
"Несмотря на огромный путь созидания, который мы вместе прошли, впереди большая трудная сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей. Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты. Нам это точно по плечу. Потому что у нас есть самое ценное в этом мире — мужественные, талантливые, трудолюбивые люди, москвичи", — написал он в личном блоге.
Выборы мэра Москвы проходили с 8 по 10 сентября. По информации Мосгоризбиркома, в столице проголосовали около 3,3 миллиона человек — почти 50 процентов избирателей. При этом порядка 80 процентов из них выбрали электронный способ голосования, отметили в общественном штабе по наблюдению за выборами.
Итоги выборов мэра Москвы
Итоги выборов мэра Москвы
08:00
 
МоскваПолитикаЦИК РФСергей Собянин
 
 
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