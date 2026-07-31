Собянин рассказал о благоустройстве "Лужников"

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Второй этап развития территории олимпийского комплекса "Лужники" стартовал в Москве в этом году, в планах создать аллею и беговой маршрут вокруг большой спортивной арены, построить детские площадки, скейт-парк, павильоны с кафе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин напомнил, что несколько лет назад началось глобальное обновление комплекса. На территории появились уличные спортивные площадки, к концу года общая длина беговых и велодорожек превысит 6,5 километров. В 2025 году на центральной площади было создано пространство с фонтаном и гастрономическим кластером, зимой вместо фонтана на площади работал мультимедийный каток.

"Олимпийскому комплексу "Лужники" - 70 лет… В 2026 году стартовал второй этап развития территории. Вокруг большой спортивной арены сделаем прогулочную аллею и беговой маршрут", - написал мэр в своем канале на платформе "Макс".

Он добавил, что будет расширен функционал спортивного пространства "Под мостом", там расположат профессиональный скейт-парк, павильон с зоной переодевания и кафе. Ближе к южному спортивному центру и аквакомплексу "Лужники" в зеленой зоне появятся детская площадка и две воркаут-зоны, в том числе для людей с особенностями здоровья.