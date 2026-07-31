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Собянин рассказал о благоустройстве "Лужников" - РИА Новости, 31.07.2026
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Собянин рассказал о благоустройстве "Лужников"

Собянин сообщил о развитии территории олимпийского комплекса "Лужники"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк"Лужники" в Москве
Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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"Лужники" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Второй этап развития территории олимпийского комплекса "Лужники" стартовал в Москве в этом году, в планах создать аллею и беговой маршрут вокруг большой спортивной арены, построить детские площадки, скейт-парк, павильоны с кафе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин напомнил, что несколько лет назад началось глобальное обновление комплекса. На территории появились уличные спортивные площадки, к концу года общая длина беговых и велодорожек превысит 6,5 километров. В 2025 году на центральной площади было создано пространство с фонтаном и гастрономическим кластером, зимой вместо фонтана на площади работал мультимедийный каток.
"Олимпийскому комплексу "Лужники" - 70 лет… В 2026 году стартовал второй этап развития территории. Вокруг большой спортивной арены сделаем прогулочную аллею и беговой маршрут", - написал мэр в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что будет расширен функционал спортивного пространства "Под мостом", там расположат профессиональный скейт-парк, павильон с зоной переодевания и кафе. Ближе к южному спортивному центру и аквакомплексу "Лужники" в зеленой зоне появятся детская площадка и две воркаут-зоны, в том числе для людей с особенностями здоровья.
"В планах благоустройство Лужнецкой набережной - с беговыми дорожками и новыми детскими тематическими игровыми зонами. В итоге москвичи получат единое пространство, где смогут заниматься спортом и отдыхать все желающие - мы продумали активности для любого возраста", - заключил Собянин.
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