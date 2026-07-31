Новые зоны отдыха у воды в Москве обеспечили энергоснабжением

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение новых зон отдыха у воды в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Развитию городской инфраструктуры для качественного отдыха жителей уделяется особое внимание. В этом году по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина открыли 15 зон отдыха у воды, они обустроены по новому формату - с максимальным комфортом для москвичей и гостей столицы. Энергетики обеспечили надежное электроснабжение всех пространств - построена инфраструктура для выдачи мощности почти на 3 МВт", - рассказал Бирюков.

Заммэра напомнил, что новые зоны отдыха появились в семи административных округах.

"Вдоль берегов водоемов сделали настилы из террасной доски на сваях и разместили на них шезлонги, теневые навесы, зонтики и лежаки. В павильонах оборудовали раздевалки и душевые. Предусмотрены беседки, гамаки и качели. Для детей обустроили игровые площадки, для любителей активного отдыха - многофункциональные спортивные. Комфортный и безопасный отдых обеспечивают системы видеонаблюдения, в новых зонах организовано дежурство спасателей", - добавил он.