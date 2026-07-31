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Новые зоны отдыха у воды в Москве обеспечили энергоснабжением - РИА Новости, 31.07.2026
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Новые зоны отдыха у воды в Москве обеспечили энергоснабжением

Новые зоны отдыха у воды в Москве обеспечили надежным энергоснабжением

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАптекарский огород в Москве
Аптекарский огород в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение новых зон отдыха у воды в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Развитию городской инфраструктуры для качественного отдыха жителей уделяется особое внимание. В этом году по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина открыли 15 зон отдыха у воды, они обустроены по новому формату - с максимальным комфортом для москвичей и гостей столицы. Энергетики обеспечили надежное электроснабжение всех пространств - построена инфраструктура для выдачи мощности почти на 3 МВт", - рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что новые зоны отдыха появились в семи административных округах.
"Вдоль берегов водоемов сделали настилы из террасной доски на сваях и разместили на них шезлонги, теневые навесы, зонтики и лежаки. В павильонах оборудовали раздевалки и душевые. Предусмотрены беседки, гамаки и качели. Для детей обустроили игровые площадки, для любителей активного отдыха - многофункциональные спортивные. Комфортный и безопасный отдых обеспечивают системы видеонаблюдения, в новых зонах организовано дежурство спасателей", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при выполнении работ по обеспечению энергоснабжения новых зон отдыха активно применялся метод горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейный способ. Он используется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации.
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