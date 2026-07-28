Силы ПВО сбили еще восемь беспилотников, летевших к Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки восьми беспилотников, летевших на Москву.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Отражена атака восьми беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее глава города сообщал, что на подлете к Москве были сбиты еще БПЛА.
Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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22 июня 2022, 17:18