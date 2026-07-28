Московский регион за ночь атаковали более 390 БПЛА

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 390 БПЛА летело в направлении Московского региона с 20.30 мск понедельника до 06.30 мск вторника, большую часть нейтрализовали на дальних подступах, 81 вражеский БПЛА уничтожен на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.