Московский регион за ночь атаковали более 390 БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 390 беспилотников летело в направлении Московского региона с 20:30 мск понедельника до 06:30 мск вторника.
- 81 вражеский БПЛА уничтожен на подлете к Москве, большую часть нейтрализовали на дальних подступах.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 390 БПЛА летело в направлении Московского региона с 20.30 мск понедельника до 06.30 мск вторника, большую часть нейтрализовали на дальних подступах, 81 вражеский БПЛА уничтожен на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Восемьдесят один вражеский БПЛА уничтожен на подлете к Москве", - написал мэр.
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22 июня 2022, 17:18