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Виновные в теракте на Кудринской площади будут наказаны, заявил Собянин - РИА Новости, 02.08.2026
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14:12 02.08.2026 (обновлено: 23:00 02.08.2026)
Виновные в теракте на Кудринской площади будут наказаны, заявил Собянин

Собянин выразил соболезнования близким погибших при теракте в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПолицейские дежурят неподалеку от места взрыва у ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве
Полицейские дежурят неподалеку от места взрыва у ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Полицейские дежурят неподалеку от места взрыва у ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате детонации самодельного взрывного устройства в ресторане на Кудринской площади в Москве погибли три человека, 21 получил ранения.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям и близким погибших и заявил, что виновные будут найдены и наказаны.
  • Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Виновные в совершении теракта в летнем кафе на Кудринской площади в Москве будут найдены и наказаны, заявил мэр столицы Сергей Собянин, выразив соболезнования семьям и близким погибших.
По информации Национального антитеррористического комитета, вечером в субботу в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека, еще 21 получил ранения.
«

"Вчера в Москве был совершен жестокий террористический акт, унесший жизни людей. Пострадавшие сейчас находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь. <…> Виновные в совершении этого преступления будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание", — написал Собянин в канале на платформе "Макс".

Глава города сообщил, что правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
"Выражаю самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — отметил Собянин.
Полицейские дежурят неподалеку от места взрыва у ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
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