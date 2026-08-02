Виновные в теракте на Кудринской площади будут наказаны, заявил Собянин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате детонации самодельного взрывного устройства в ресторане на Кудринской площади в Москве погибли три человека, 21 получил ранения.
- Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям и близким погибших и заявил, что виновные будут найдены и наказаны.
- Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Виновные в совершении теракта в летнем кафе на Кудринской площади в Москве будут найдены и наказаны, заявил мэр столицы Сергей Собянин, выразив соболезнования семьям и близким погибших.
По информации Национального антитеррористического комитета, вечером в субботу в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека, еще 21 получил ранения.
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"Вчера в Москве был совершен жестокий террористический акт, унесший жизни людей. Пострадавшие сейчас находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь. <…> Виновные в совершении этого преступления будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание", — написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Глава города сообщил, что правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
"Выражаю самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — отметил Собянин.