Виновные в теракте на Кудринской площади будут наказаны, заявил Собянин

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"Вчера в Москве был совершен жестокий террористический акт, унесший жизни людей. Пострадавшие сейчас находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь. <…> Виновные в совершении этого преступления будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание", — написал Собянин в канале на платформе "Макс".