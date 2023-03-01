https://ria.ru/20230301/bkl-1855099570.html

Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро

Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро - РИА Новости, 01.03.2023

Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро

Владимир Путин дал старт движению поездов по Большой кольцевой линии Московского метрополитена, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:35

2023-03-01T13:35

2023-03-01T16:22

москва

сергей собянин

россия

владимир путин

московский метрополитен

"сокольники"

московское центральное кольцо (мцк)

общество

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Путин дал старт движению поездов по Большой кольцевой линии Московского метрополитена, сообщил корреспондент РИА Новости.Церемония открытия кольца прошла в режиме видеосвязи с участием мэра Москвы Сергея Собянина, сотрудников метро и строителей БКЛ.Глава государства подчеркнул, что новая линия стала крупнейшим в мире подземным кольцом, и оставил автограф на новой, полной, карте московского метро. По его словам, проект реализован благодаря настойчивой работе правительства столицы.В эксплуатацию ввели девять последних станций Большого кольца: Собянин вместе со строителями проехал по маршруту новых станций. Он поблагодарил их за работу и выразил надежду, что линия будет функционировать без перебоев и на века. Глава города уточнил, что строительство дало толчок для масштабного обновления пассажирского состава и возведения новых линий. По его словам, все новые станции БКЛ соответствуют стандартам качества метрополитена и станций, при их строительстве использованы единые инженерные подходы. Облик станций создан с учетом мнения москвичей.Большую кольцевую линию строили и запускали участками. Первый открыли на северо-западе Москвы в феврале 2018 года. В конце декабря прошлого года Собянин провел технический пуск последнего, восточного, участка нового кольца.БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до десяти километров от действующей Кольцевой линии и свяжет районы Москвы, которые до этого связки не имели, качественно улучшив транспортную доступность столицы. Запуск новой линии улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 миллиона человек, а также значительно снизит нагрузку на другие линии. Как ожидается, на многих маршрутах экономия времени при ежедневных поездках составит до 35-45 минут.Благодаря новому кольцу москвичам и гостям столицы теперь не придется ехать в центр, чтобы перейти на другую ветку метро. Со станций БКЛ можно сделать пересадку на 20 станций 11 других линий метро, три пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), восемь пересадок на Московские центральные диаметры (МЦД) и 13 пересадок на линии железной дороги.Всего на Большой кольцевой линии будут курсировать 92 современных состава российского производства.

https://ria.ru/20230103/metro-1842905812.html

https://ria.ru/20221213/metro-1838320121.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин дал старт движению поездов по БКЛ "Теперь новая кольцевая линия полностью введена в строй, и она стала доступна для поездок по всей протяженности. Я поздравляю москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием", — сказал Путин. 2023-03-01T13:35 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, сергей собянин, россия, владимир путин, московский метрополитен, "сокольники", московское центральное кольцо (мцк), общество, большая кольцевая линия