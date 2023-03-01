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Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро - РИА Новости, 01.03.2023
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13:35 01.03.2023 (обновлено: 16:22 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/bkl-1855099570.html
Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро
Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро - РИА Новости, 01.03.2023
Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро
Владимир Путин дал старт движению поездов по Большой кольцевой линии Московского метрополитена, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:35
2023-03-01T16:22
москва
сергей собянин
россия
владимир путин
московский метрополитен
"сокольники"
московское центральное кольцо (мцк)
общество
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Путин дал старт движению поездов по Большой кольцевой линии Московского метрополитена, сообщил корреспондент РИА Новости.Церемония открытия кольца прошла в режиме видеосвязи с участием мэра Москвы Сергея Собянина, сотрудников метро и строителей БКЛ.Глава государства подчеркнул, что новая линия стала крупнейшим в мире подземным кольцом, и оставил автограф на новой, полной, карте московского метро. По его словам, проект реализован благодаря настойчивой работе правительства столицы.В эксплуатацию ввели девять последних станций Большого кольца: Собянин вместе со строителями проехал по маршруту новых станций. Он поблагодарил их за работу и выразил надежду, что линия будет функционировать без перебоев и на века. Глава города уточнил, что строительство дало толчок для масштабного обновления пассажирского состава и возведения новых линий. По его словам, все новые станции БКЛ соответствуют стандартам качества метрополитена и станций, при их строительстве использованы единые инженерные подходы. Облик станций создан с учетом мнения москвичей.Большую кольцевую линию строили и запускали участками. Первый открыли на северо-западе Москвы в феврале 2018 года. В конце декабря прошлого года Собянин провел технический пуск последнего, восточного, участка нового кольца.БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до десяти километров от действующей Кольцевой линии и свяжет районы Москвы, которые до этого связки не имели, качественно улучшив транспортную доступность столицы. Запуск новой линии улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 миллиона человек, а также значительно снизит нагрузку на другие линии. Как ожидается, на многих маршрутах экономия времени при ежедневных поездках составит до 35-45 минут.Благодаря новому кольцу москвичам и гостям столицы теперь не придется ехать в центр, чтобы перейти на другую ветку метро. Со станций БКЛ можно сделать пересадку на 20 станций 11 других линий метро, три пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), восемь пересадок на Московские центральные диаметры (МЦД) и 13 пересадок на линии железной дороги.Всего на Большой кольцевой линии будут курсировать 92 современных состава российского производства.
https://ria.ru/20230103/metro-1842905812.html
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Путин дал старт движению поездов по БКЛ
"Теперь новая кольцевая линия полностью введена в строй, и она стала доступна для поездок по всей протяженности. Я поздравляю москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием", — сказал Путин.
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москва, сергей собянин, россия, владимир путин, московский метрополитен, "сокольники", московское центральное кольцо (мцк), общество, большая кольцевая линия
Москва, Сергей Собянин, Россия, Владимир Путин, Московский метрополитен, "Сокольники", Московское центральное кольцо (МЦК), Общество, Большая кольцевая линия
Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Путин дал старт движению поездов по Большой кольцевой линии Московского метрополитена, сообщил корреспондент РИА Новости.
Церемония открытия кольца прошла в режиме видеосвязи с участием мэра Москвы Сергея Собянина, сотрудников метро и строителей БКЛ.
«

"Теперь новая кольцевая линия полностью введена в строй и она стала доступна для поездок по всей протяженности. Я поздравляю москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием", — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что новая линия стала крупнейшим в мире подземным кольцом, и оставил автограф на новой, полной, карте московского метро. По его словам, проект реализован благодаря настойчивой работе правительства столицы.
Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)
Инфографика
В эксплуатацию ввели девять последних станций Большого кольца:
  • "Марьина роща";
  • "Рижская";
  • "Сокольники";
  • "Текстильщики";
  • "Печатники";
  • "Нагатинский затон";
  • "Кленовый бульвар";
  • "Каширская";
  • "Варшавская".
Собянин вместе со строителями проехал по маршруту новых станций. Он поблагодарил их за работу и выразил надежду, что линия будет функционировать без перебоев и на века.
У Москвы забилось второе сердце: открытие Большой кольцевой линии
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению поездов по Большой кольцевой линии метро.

Мэр Москвы Сергей Собянин на станции Варшавская после церемонии открытия Большой кольцевой линии Московского метро

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению поездов по Большой кольцевой линии метро.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В эксплуатацию ввели девять последних станций: "Марьину рощу", "Рижскую", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширскую" и "Варшавскую".

Панно на станции Сокольники Большой кольцевой линии Московского метро

В эксплуатацию ввели девять последних станций: "Марьину рощу", "Рижскую", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширскую" и "Варшавскую".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Запуск новой линии позволит пассажирам экономить при поездках до 35-45 минут.

Спуск к станции Сокольники Большой кольцевой линии Московского метро

Запуск новой линии позволит пассажирам экономить при поездках до 35-45 минут.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Глава города лично проехал по новому маршруту. Он поблагодарил строителей за работу и выразил надежду, что все будет функционировать без перебоев.

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия Большой кольцевой линии Московского метро

Глава города лично проехал по новому маршруту. Он поблагодарил строителей за работу и выразил надежду, что все будет функционировать без перебоев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Мэр отметил, что строительство БКЛ дало толчок для масштабного обновления пассажирского состава и возведения новых линий.

Станция Варшавская Большой кольцевой линии Московского метро

Мэр отметил, что строительство БКЛ дало толчок для масштабного обновления пассажирского состава и возведения новых линий.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент принял участие в церемонии открытия по видеосвязи и оставил автограф на обновленной карте московского метро.

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи принимает участие в открытии Большой кольцевой линии московского метро

Президент принял участие в церемонии открытия по видеосвязи и оставил автограф на обновленной карте московского метро.

© РИА Новости / POOL
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6 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

По его словам, проект удалось реализовать благодаря настойчивой работе правительства столицы.

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи принимает участие в открытии Большой кольцевой линии московского метро

По его словам, проект удалось реализовать благодаря настойчивой работе правительства столицы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

В состав Большой кольцевой линии теперь входят 31 станция и три электродепо.

Вход на станцию Варшавская Большой кольцевой линии Московского метро

В состав Большой кольцевой линии теперь входят 31 станция и три электродепо.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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8 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Общая протяженность БКЛ составляет 70 километров.

Мэр Москвы Сергей Собянин на станции Варшавская после церемонии открытия Большой кольцевой линии Московского метро

Общая протяженность БКЛ составляет 70 километров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Облик станций создавался с учетом мнения москвичей.

Станция Варшавская Большой кольцевой линии Московского метро

Облик станций создавался с учетом мнения москвичей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Всего на Большой кольцевой линии будут курсировать 92 современных состава российского производства.

Эскалатор Сокольники Большой кольцевой линии Московского метро

Всего на Большой кольцевой линии будут курсировать 92 современных состава российского производства.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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11 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Открытие БКЛ позволит улучшить транспортную доступность столицы.

Станция Варшавская Большой кольцевой линии Московского метро

Открытие БКЛ позволит улучшить транспортную доступность столицы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 12

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению поездов по Большой кольцевой линии метро.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 12

В эксплуатацию ввели девять последних станций: "Марьину рощу", "Рижскую", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширскую" и "Варшавскую".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 12

Запуск новой линии позволит пассажирам экономить при поездках до 35-45 минут.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 12

Глава города лично проехал по новому маршруту. Он поблагодарил строителей за работу и выразил надежду, что все будет функционировать без перебоев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 12

Мэр отметил, что строительство БКЛ дало толчок для масштабного обновления пассажирского состава и возведения новых линий.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 12

Президент принял участие в церемонии открытия по видеосвязи и оставил автограф на обновленной карте московского метро.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
6 из 12

По его словам, проект удалось реализовать благодаря настойчивой работе правительства столицы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 12

В состав Большой кольцевой линии теперь входят 31 станция и три электродепо.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
8 из 12

Общая протяженность БКЛ составляет 70 километров.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 12

Облик станций создавался с учетом мнения москвичей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 12

Всего на Большой кольцевой линии будут курсировать 92 современных состава российского производства.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
11 из 12

Открытие БКЛ позволит улучшить транспортную доступность столицы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 12
Глава города уточнил, что строительство дало толчок для масштабного обновления пассажирского состава и возведения новых линий. По его словам, все новые станции БКЛ соответствуют стандартам качества метрополитена и станций, при их строительстве использованы единые инженерные подходы. Облик станций создан с учетом мнения москвичей.
«
"Все станции, конечно, очень красивые", — отметил Собянин.

Строительство Большой кольцевой линии — крупнейший в России и один из крупнейших в мире проектов в области метростроения, реализованных за последние десятилетия. В ее состав входят 31 станция и три электродепо. Общая протяженность линии составляет 70 километров.

Большую кольцевую линию строили и запускали участками. Первый открыли на северо-западе Москвы в феврале 2018 года. В конце декабря прошлого года Собянин провел технический пуск последнего, восточного, участка нового кольца.
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БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до десяти километров от действующей Кольцевой линии и свяжет районы Москвы, которые до этого связки не имели, качественно улучшив транспортную доступность столицы. Запуск новой линии улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 миллиона человек, а также значительно снизит нагрузку на другие линии. Как ожидается, на многих маршрутах экономия времени при ежедневных поездках составит до 35-45 минут.
Благодаря новому кольцу москвичам и гостям столицы теперь не придется ехать в центр, чтобы перейти на другую ветку метро. Со станций БКЛ можно сделать пересадку на 20 станций 11 других линий метро, три пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), восемь пересадок на Московские центральные диаметры (МЦД) и 13 пересадок на линии железной дороги.
Всего на Большой кольцевой линии будут курсировать 92 современных состава российского производства.
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