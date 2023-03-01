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У Москвы забилось второе сердце: открытие Большой кольцевой линии

У Москвы забилось второе сердце: открытие Большой кольцевой линии - РИА Новости, 01.03.2023

У Москвы забилось второе сердце: открытие Большой кольцевой линии

В Москве полностью открыли Большую кольцевую линию. Кадры запуска одного из крупнейших в мире проектов в области метростроения — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T16:18

2023-03-01T16:18

2023-03-01T17:28

фото

общество

москва

россия

владимир путин

сергей собянин

большая кольцевая линия

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В Москве полностью открыли Большую кольцевую линию. Кадры запуска одного из крупнейших в мире проектов в области метростроения — в фотоленте Ria.ru.

москва

россия

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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