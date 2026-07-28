Попытка атаки БПЛА на Москву стала одной из самых массовых с начала лета

Краткий пересказ от РИА ИИ Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву с вечера понедельника до утра вторника стала одной из самых массовых с начала лета.

Более 390 БПЛА летело в направлении Московского региона с 20:30 мск до 06:30 мск, большую часть нейтрализовали на дальних подступах.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву с вечера понедельника до утра вторника стала одной из самых массовых с начала лета, следует из данных мэра столицы Сергея Собянина, которые проанализировало РИА Новости.

Ранее во вторник Собянин сообщал, что более 390 БПЛА летело в направлении Московского региона с 20.30 мск до 6.30 мск, большую часть нейтрализовали на дальних подступах, а на подлете к Москве ПВО уничтожила 81 вражеский БПЛА.

По данным Минобороны РФ, всего с 20.00 мск понедельника до 8.00 вторника над российскими регионами уничтожены 356 украинских дронов.

Самой массовой за последние два года была атака 18 июня, тогда Собянин сообщал об уничтожении 190 беспилотников.