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Попытка атаки БПЛА на Москву стала одной из самых массовых с начала лета - РИА Новости, 28.07.2026
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07:47 28.07.2026 (обновлено: 08:25 28.07.2026)
Попытка атаки БПЛА на Москву стала одной из самых массовых с начала лета

Попытка атаки Москвы 390 БПЛА стала одной из самых массовых с начала лета

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву с вечера понедельника до утра вторника стала одной из самых массовых с начала лета.
  • Более 390 БПЛА летело в направлении Московского региона с 20:30 мск до 06:30 мск, большую часть нейтрализовали на дальних подступах.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву с вечера понедельника до утра вторника стала одной из самых массовых с начала лета, следует из данных мэра столицы Сергея Собянина, которые проанализировало РИА Новости.
Ранее во вторник Собянин сообщал, что более 390 БПЛА летело в направлении Московского региона с 20.30 мск до 6.30 мск, большую часть нейтрализовали на дальних подступах, а на подлете к Москве ПВО уничтожила 81 вражеский БПЛА.
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По данным Минобороны РФ, всего с 20.00 мск понедельника до 8.00 вторника над российскими регионами уничтожены 356 украинских дронов.
Самой массовой за последние два года была атака 18 июня, тогда Собянин сообщал об уничтожении 190 беспилотников.
В ночь на 11 июня мэр Москвы сообщал о 78 уничтоженных беспилотниках, летевших к столице. В ночь на 20 июня Собянин сообщал об уничтожении 78 беспилотников, летевших к Москве, 22 июня мэр сообщал об уничтожении 84 беспилотников.
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