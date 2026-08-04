ПВО сбила четыре беспилотника, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".
"Силы ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву", - написал Собянин.
Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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