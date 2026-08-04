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ПВО сбила четыре беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 04.08.2026
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13:59 04.08.2026 (обновлено: 14:03 04.08.2026)
ПВО сбила четыре беспилотника, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО Минобороны сбили 4 летевших на Москву беспилотника

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву.
  • На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".
"Силы ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву", - написал Собянин.
Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваБезопасностьСергей Собянин
 
 
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