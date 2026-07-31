Площадку для спорта открыли на территории ОЭЗ "Технополис Москва"

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. В столичной особой экономической зоне "Технополис Москва" стартовал спецпроект "На высоте", у работников предприятий и жителей Юго-Восточного административного округа города появилась возможность позаниматься спортом на крыше делового центра "ТехноФлагман", рассказал заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что на территории особой экономической зоны, на предприятиях которой трудоустроены свыше 33 тысяч человек, прорабатывается полноценная городская среда по поручению московского мэра Сергея Собянина.

"Спецпроект “На высоте” позволяет резидентам и жителям округа активно проводить время, не покидая территорию особой экономической зоны. Занятия проходят на крыше делового центра “ТехноФлагман”, где есть озелененная эксплуатируемая кровля с зонами для воркаута и отдыха", – приводит слова Ликсутова пресс-служба особой экономической зоны.

Так, площадка "ТехноВеранда" появилась на крыше делового центра. Там высадили более 1,4 тысячи деревьев и кустарников, поставили тренажеры и игровые комплексы. Те, кто хочет принять участие в проекте, смогут позаниматься зумбой, танцевальным фитнесом, йогой или растяжкой.

В рамках спецпроекта "На высоте" у жителей города есть возможность поучаствовать в тренировках на открытых крышах. Он стал частью городской программы "Мой спортивный район". Позаниматься спортом на крышах можно будет до конца сентября.

Так, ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет работы трансформировалась в ключевой хаб российской промышленности и центр для компаний, которые определяют технический суверенитет страны. Площадь десяти площадок зоны составляет 430 гектаров. На них локализовано производство свыше 240 высокотехнологичных предприятий, которые представляют различные стратегические направления промышленности.