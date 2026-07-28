В Чехове беспилотник попал в жилой дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом, сообщил Воробьев.
- В деревне Ваулово и селе Дубна фрагменты дронов повредили частные дома, никто не пострадал.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"На месте работают все экстренные и оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", — написал он на платформе "Макс".
Также после падения БПЛА на открытой площадке загорелись шины. Спасатели ликвидируют возгорание, добавил Воробьев.
В деревне Ваулово и селе Дубна фрагменты дронов повредили частные дома. Никто не пострадал, уточнил глава региона.
"Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны. Все оперативные службы работают в усиленном режиме", — подчеркнул он.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с 20:30 понедельника до 6:30 вторника в направлении столичного региона летели более 390 БПЛА. Большинство из них нейтрализовали на дальних рубежах. Отмечается, что эта атака стала одной из самых массовых с начала лета.
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