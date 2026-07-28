В Чехове беспилотник попал в жилой дом

"Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны. Все оперативные службы работают в усиленном режиме", — подчеркнул он.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с 20:30 понедельника до 6:30 вторника в направлении столичного региона летели более 390 БПЛА. Большинство из них нейтрализовали на дальних рубежах. Отмечается, что эта атака стала одной из самых массовых с начала лета.