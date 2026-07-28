Более двух тысяч медорганизаций подключили к "МосМедИИ"

Краткий пересказ от РИА ИИ Более двух тысяч медицинских организаций из 75 регионов России подключены к платформе "МосМедИИ".

Платформа предоставляет 18 ИИ-сервисов для анализа различных медицинских изображений, таких как маммография, флюорография и компьютерная томография.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. К платформе "МосМедИИ" подключили более двух тысяч медицинских организаций из 75 регионов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В последние годы мы уделяем большое внимание развитию технологий ИИ в столичном здравоохранении. Добились здесь существенных результатов. Сейчас активно масштабируем этот опыт на всю страну", — рассказал он на платформе " Макс"

Собянин пояснил, что "МосМедИИ" позволяет анализировать медицинские изображения на базе технологии компьютерного зрения. Сейчас на платформе представлены 18 ИИ-сервисов для изучения результатов маммографии, флюорографии, рентгенографии органов грудной клетки, компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки. С их помощью уже обработано более 16 миллионов исследований.

Алгоритмы искусственного интеллекта определяют зоны возможных патологий, проводят необходимые измерения и предоставляют дополнительную информацию. В Москве они способны обнаружить до 14 патологий на одном медицинском снимке.

При этом Собянин подчеркнул, что сервисы не заменяют врачей, а только помогают выявить заболевание на ранней стадии.