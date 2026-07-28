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Более двух тысяч медорганизаций подключили к "МосМедИИ" - РИА Новости, 28.07.2026
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17:18 28.07.2026 (обновлено: 18:00 28.07.2026)
Более двух тысяч медорганизаций подключили к "МосМедИИ"

Собянин: более двух тысяч медорганизаций подключены к «МосМедИИ»

© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Сергей Собянин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более двух тысяч медицинских организаций из 75 регионов России подключены к платформе "МосМедИИ".
  • Платформа предоставляет 18 ИИ-сервисов для анализа различных медицинских изображений, таких как маммография, флюорография и компьютерная томография.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. К платформе "МосМедИИ" подключили более двух тысяч медицинских организаций из 75 регионов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В последние годы мы уделяем большое внимание развитию технологий ИИ в столичном здравоохранении. Добились здесь существенных результатов. Сейчас активно масштабируем этот опыт на всю страну", — рассказал он на платформе "Макс".
Собянин пояснил, что "МосМедИИ" позволяет анализировать медицинские изображения на базе технологии компьютерного зрения. Сейчас на платформе представлены 18 ИИ-сервисов для изучения результатов маммографии, флюорографии, рентгенографии органов грудной клетки, компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки. С их помощью уже обработано более 16 миллионов исследований.
Алгоритмы искусственного интеллекта определяют зоны возможных патологий, проводят необходимые измерения и предоставляют дополнительную информацию. В Москве они способны обнаружить до 14 патологий на одном медицинском снимке.
При этом Собянин подчеркнул, что сервисы не заменяют врачей, а только помогают выявить заболевание на ранней стадии.
Мэр отметил, что возможности ИИ-сервисов постоянно расширяются. С апреля искусственный интеллект начал выявлять признаки сколиоза по рентгенографии позвоночника. А всего специалисты Центра диагностики и телемедицины апробировали 70 сервисов.
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