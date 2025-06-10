Случаи стрельбы в учебных заведениях в мире в 2024-2025 годах
© AP Photo / Kleine ZeitungСпасатели на месте стрельбы в Граце, Австрия
© AP Photo / Kleine Zeitung
Спасатели на месте стрельбы в Граце, Австрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
2025
10 июня в австрийском Граце ученик устроил стрельбу в средней школе. По данным СМИ, погибли 11 человек, количество тяжелораненых исчисляется двузначным числом. Среди пострадавших есть как учащиеся, так и преподаватели. Преступник был ликвидирован. Не исключается, что нападавших было двое. По данным полиции, преступник, предположительно, был жертвой издевательств.
17 апреля в результате стрельбы в университете Флориды (штат Флорида, США) погибли два человека, еще пятеро были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Погибшие не были студентами. По данным властей, стрелявшим отказался 20-летний сын заместителя окружного шерифа. У мужчины оказался доступ к оружию матери. Он был госпитализирован после того, как в него выстрелили сотрудники правоохранительных органов за невыполнение приказов.
15 апреля в городе Даллас в американском штате Техас произошла стрельба в средней школе Уилмер-Хатчинс. По данным полиции, ранения пострадали пять человек. Семнадцатилетний стрелок сдался полиции и был взят под стражу.
4 февраля в шведском Эребру произошла стрельба в школе для обучения взрослых Campus Risbergska. По данным полиции, погибли семь женщин и трое мужчин в возрасте от 28 до 68 лет, шесть человек пострадали. Напавший покончил с собой, им оказался 35-летний Рикард Андерссон, который ранее посещал это учебное заведение. По данным полиции, мотивом напавшего стала неудовлетворенность жизнью и желание покончить с собой. По данным правоохранителей, преступник действовал в одиночку без идеологических или политических мотивов. Премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал преступление в школе самой страшной массовой стрельбой за всю историю страны.
22 января в американском городе Нэшвилл вооруженный пистолетом 17-летний подросток открыл огонь в столовой старшей школы Антиох. Позже его нашли мертвым. В ходе нападения один учащийся погиб и один был ранен. Департамент полиции Нэшвилла сообщил, что нападавшим оказался обучающийся пострадавшего учреждения – в день нападения в школу его привезла мать, перед нападением подозреваемый публиковал в соцсетях фотографии, закрывшись в уборной здания. По данным полиции, подросток попал под влияние деструктивного контента в сети и транслировал онлайн часть своего нападения. (РИА Новости, 24 января 2025 года, 12:58)
2024
16 декабря в христианской школе города Мэдисон в американском штате Висконсин произошла стрельба. Согласно данным полиции, подозреваемый в нападении был несовершеннолетним. В результате инцидента двое погибли, шестеро пострадали. (РИА Новости, 16 декабря 2024 года, 23:00) Подозреваемый в стрельбе был ликвидирован.
4 декабря в городе Палермо (штат Калифорния, США) в результате стрельбы в школе Feather River получили ранения двое учащихся. Согласно данным офиса шерифа округа Бьютт, подозреваемый был нейтрализован.
10 ноября в кампусе университета Таскиги в американском штате Алабама произошла стрельба. В результате ЧП один человек погиб, еще 16 пострадали. По данным местного ведомства по обеспечению правопорядка, правоохранители задержали 25-летнего мужчину, который сбежал с места происшествия с ружьем, модифицированным в пулемет.
6 сентября в школе города Джоппатаун штата Мэриленд на востоке США произошла стрельба, в результате которой 15-летний подросток был тяжело ранен, а позднее скончался в больнице. По данным полиции, инцидент произошел из-за драки в мужском туалете на первом этаже школы. Подозреваемый в стрельбе, 16-летний ученик школы, скрылся с места происшествия, но позднее был задержан.
4 сентября в школе Апалачи в американском штате Джорджия произошла стрельба. В результате ЧП четыре человека погибли (двое воспитанников и двое учителей) и около 30 пострадали. Глава местного отделения ФБР Крис Ози заявил, что стрельбу устроил 14-летний ученик, он задержан.
21 августа в городе Сански-Мост в Боснии и Герцеговине сотрудник гимназии застрелил трех коллег. Стрелявший попытался покончить жизнь самоубийством и получил тяжелые ранения. По данным местных СМИ, жертвами стали директор, секретарь и преподавательница школы.
7 июня в сельском кампусе университета Панамы (Республика Панама) двое неизвестных открыли огонь по группе из шести студентов, после чего скрылись. Один из студентов был убит, другой получил ранения и был госпитализирован.
24 мая стало известно, что на выпускном вечере в одной из школ Окленда (штат Калифорния, США) произошла стрельба. Двое пострадавших – мужчина и женщина – были доставлены в местные больницы, их состояние оценивалось как стабильное. В связи с инцидентом были задержаны два человека. (РИА Новости, 24 мая 2024 года, 12:12).
19 мая на выпускном вечере в средней школе Cape Central в Кейп-Джирардо (штат Миссури, США) произошла стрельба. По данным полицейского управления, два человека получили огнестрельные ранения, они были доставлены в больницу с неопасными для жизни травмами. Учеников и сотрудников школы среди пострадавших не было.
2 апреля в школе города Вантаа (Финляндия) подросток открыл стрельбу. Затем он покинул школу и стал угрожать другим ученикам на улице. В результате происшествия один школьник скончался, две ученицы серьезно пострадали. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция уточнила, что все участники инцидента – ученики в возрасте 12 лет. Подозреваемый был задержан, при нем было огнестрельное оружие, принадлежавшее его близкому родственнику. Мотивом стрельбы стали издевательства в школе. (РИА Новости, 4 апреля 2024 года, 12:34)
4 января в старшей школе в Перри, штат Айова (США) произошла стрельба. Огонь открыл 17-летний ученик этой школы, он был вооружен помповым ружьем и пистолетом. В результате один человек погиб. В убитом опознали шестиклассника, среди раненых – четверо школьников и один сотрудник школьной администрации. Стрелявшего полицейские нашли с ранением, которое он причинил себе сам. В здании школы полицейские также обнаружили несработавшее самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено.