https://ria.ru/20240906/dzhordzhija-1971151325.html

Обвиняемому в стрельбе в школе в Джорджии грозит пожизненный срок

Обвиняемому в стрельбе в школе в Джорджии грозит пожизненный срок - РИА Новости, 06.09.2024

Обвиняемому в стрельбе в школе в Джорджии грозит пожизненный срок

Обвиняемому в массовой стрельбе в одной из школ штата Джорджия подростку и его отцу могут грозить пожизненные сроки, заявил в пятницу ведущий процесс судья... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T19:02

2024-09-06T19:02

2024-09-06T19:05

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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Обвиняемому в массовой стрельбе в одной из школ штата Джорджия подростку и его отцу могут грозить пожизненные сроки, заявил в пятницу ведущий процесс судья Курри Минглдорф. Стрельба в школе произошла в среду утром. Телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал о четырех погибших и около 30 пострадавших. Глава местного отделения ФБР Крис Ози заявил, что стрельбу устроил 14-летний ученик, он задержан. "Хочу сообщить, что максимальное наказание за вменяемые тебе преступления не включают казнь, это пожизненное заключение без права на досрочное освобождение или пожизненный срок с правом на освобождение", - сказал судья в ходе первого заседания по делу, местные телеканалы вели прямую трансляцию. Обвиняемый, 14-летний Кольт Грей, присутствовал в зале суда. Сначала судья сообщил подростку, что наказание включает в том числе смертную казнь, но позднее вновь пригласил его в зал заседаний, чтобы пояснить, что казнь не входит в перечень возможностей наказания по причине того, что обвиняемому еще нет 18 лет. Грей обвиняется в том, что в среду утром открыл стрельбу в школе Апалачи в штате Джорджия, в результате погибли двое воспитанников и двое учителей, два десятка человек пострадали. СМИ сообщали, что подросток уже попадал в поле зрения правоохранителей при расследовании анонимных угроз о массовой стрельбе в школе. Правоохранительные органы сообщали семье подростка о распространяемых им угрозах, тем не менее в качестве новогоднего подарка в декабре 2023 года он получил винтовку, из которой, предположительно, и расстрелял людей в своей школе. Отец мальчика, подаривший ему оружие, 54-летний Колин Грей, также проходит обвиняемым по этому делу. По сумме предъявленных обвинений, сообщил судья в ходе прошедшего в пятницу заседания, мужчине может грозить до 180 лет тюремного заключения. Следующее заседание суда по делу назначено на 4 декабря.

https://ria.ru/20240901/strelba-1969866396.html

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