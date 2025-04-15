https://ria.ru/20250415/strelba-2011469689.html

В школе в Техасе произошла стрельба, есть пострадавшие, сообщили СМИ

В школе в Техасе произошла стрельба, есть пострадавшие, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.04.2025

В школе в Техасе произошла стрельба, есть пострадавшие, сообщили СМИ

Стрельба произошла в школе города Даллас в американском штате Техас, предположительно, по меньшей мере три человека пострадали, сообщает телеканал CBS со... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T22:44:00+03:00

2025-04-15T22:44:00+03:00

2025-04-15T22:44:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Стрельба произошла в школе города Даллас в американском штате Техас, предположительно, по меньшей мере три человека пострадали, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию. "Полиция Далласа отреагировала на стрельбу в средней школе Уилмер-Хатчинс... Ученик разыскивается после того, как он, предположительно, стрелял из огнестрельного оружия внутри здания школы. Пострадавших может быть по меньшей мере три", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечается, жизни пострадавших, предположительно, ничего не угрожает. Учащиеся были эвакуированы из здания, добавляет телеканал.

https://ria.ru/20241216/strelba-1989550402.html

даллас

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в мире, даллас, техас