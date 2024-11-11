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В США при стрельбе в кампусе университета погиб человек
В США при стрельбе в кампусе университета погиб человек - РИА Новости, 11.11.2024
В США при стрельбе в кампусе университета погиб человек
Один человек погиб, еще 16 пострадали во время стрельбы в кампусе университета Таскиги в американском штате Алабама в воскресенье, сообщает местное ведомство по РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T03:15
2024-11-11T03:15
2024-11-11T03:15
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще 16 пострадали во время стрельбы в кампусе университета Таскиги в американском штате Алабама в воскресенье, сообщает местное ведомство по обеспечению правопорядка. "Специальные агенты получили сообщение о том, что в кампусе университета Таскиги в (городе) Таскиги, расположенном в округе Мейкон, несколько человек получили пулевые ранения. Восемнадцатилетний юноша скончался на месте происшествия. В ходе инцидента пострадали в общей сложности 16 человек", - говорится в публикации алабамских правоохранителей в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Отмечается, что 12 пострадавших были доставлены в больницу, еще четверо получили неогнестрельные ранения. Позднее правоохранители задержали 25-летнего мужчину, который сбежал с места происшествия с ружьем, модифицированным в пулемет. Ему предъявлены обвинения во владении пулеметом.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, алабама, россия, facebook
В мире, Алабама, Россия, Facebook
В США при стрельбе в кампусе университета погиб человек
Один человек погиб, 16 пострадали при стрельбе в кампусе университета в Алабаме
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще 16 пострадали во время стрельбы в кампусе университета Таскиги в американском штате Алабама в воскресенье, сообщает местное ведомство по обеспечению правопорядка.
"Специальные агенты получили сообщение о том, что в кампусе университета Таскиги в (городе) Таскиги, расположенном в округе Мейкон, несколько человек получили пулевые ранения. Восемнадцатилетний юноша скончался на месте происшествия. В ходе инцидента пострадали в общей сложности 16 человек", - говорится в публикации алабамских правоохранителей в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Отмечается, что 12 пострадавших были доставлены в больницу, еще четверо получили неогнестрельные ранения. Позднее правоохранители задержали 25-летнего мужчину, который сбежал с места происшествия с ружьем, модифицированным в пулемет. Ему предъявлены обвинения во владении пулеметом.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская