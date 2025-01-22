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В школе в Нэшвилле произошла стрельба, погиб один человек
В школе в Нэшвилле произошла стрельба, погиб один человек - РИА Новости, 22.01.2025
В школе в Нэшвилле произошла стрельба, погиб один человек
Один учащийся погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы, которая произошла в среду в старшей школе американского города Нэшвилл (штат Теннесси),... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T23:10:00+03:00
2025-01-22T23:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Один учащийся погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы, которая произошла в среду в старшей школе американского города Нэшвилл (штат Теннесси), сообщил журналистам представитель местной полиции Дон Аарон. "Нападавший ранил двоих учащихся, один из которых скончался", — заявил Аарон на брифинге, который транслировали местные телеканалы. По его словам, стрелявшим оказался 17-летний ученик этой школы, имя которого пока не раскрывается. Он был вооружен пистолетом и открыл огонь в школьной столовой около 11.09 по местному времени (19.09 мск). Позже его нашли мертвым. "Один из пострадавших, девушка, была доставлена в медицинский центр Университета Вандербильта, где впоследствии скончалась. Другая учащаяся, также девушка, получила касательное ранение руки и пребывает в стабильном состоянии", — уточнил представитель полиции. Стражи порядка продолжают расследование инцидента и выясняют мотивы нападавшего.
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в мире, нэшвилл, теннесси, сша
В мире, Нэшвилл, Теннесси, США
В школе в Нэшвилле произошла стрельба, погиб один человек
При стрельбе в школе в Нэшвилле в США погиб один учащийся, еще один пострадал
ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Один учащийся погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы, которая произошла в среду в старшей школе американского города Нэшвилл (штат Теннесси), сообщил журналистам представитель местной полиции Дон Аарон.
«
"Нападавший ранил двоих учащихся, один из которых скончался", — заявил Аарон на брифинге, который транслировали местные телеканалы.
По его словам, стрелявшим оказался 17-летний ученик этой школы, имя которого пока не раскрывается. Он был вооружен пистолетом и открыл огонь в школьной столовой около 11.09 по местному времени (19.09 мск). Позже его нашли мертвым.
"Один из пострадавших, девушка, была доставлена в медицинский центр Университета Вандербильта, где впоследствии скончалась. Другая учащаяся, также девушка, получила касательное ранение руки и пребывает в стабильном состоянии", — уточнил представитель полиции.
Стражи порядка продолжают расследование инцидента и выясняют мотивы нападавшего.