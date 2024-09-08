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Мать обвиняемого в стрельбе в Джорджии звонила в школу в день трагедии
Мать обвиняемого в стрельбе в Джорджии звонила в школу в день трагедии - РИА Новости, 08.09.2024
Мать обвиняемого в стрельбе в Джорджии звонила в школу в день трагедии
Мать 14-летнего обвиняемого в массовой стрельбе в школе Джорджии в США звонила в школу утром в день трагедии, чтобы предупредить школьного психолога о... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:59
2024-09-08T14:59
2024-09-08T14:59
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мать 14-летнего обвиняемого в массовой стрельбе в школе Джорджии в США звонила в школу утром в день трагедии, чтобы предупредить школьного психолога о "чрезвычайной ситуации", связанной с ее сыном, сообщает издание Washington Post со ссылкой на поступившие в его распоряжение текстовые сообщения и интервью с членом семьи подростка. Стрельба в школе Апалачи в американском штате Джорджия произошла в среду утром. Телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал о четырех погибших и около 30 пострадавших. Глава местного отделения ФБР Крис Ози заявил, что стрельбу устроил 14-летний ученик, он задержан. "Мать подозреваемого вооруженного (ученика - ред.) из средней школы Апалачи рассказала членам семьи, что позвонила в школу утром в день стрельбы и предупредила психолога о "чрезвычайной ситуации", связанной с ее 14-летним сыном", - говорится в сообщении. Согласно сообщению матери обвиняемого Марси Грей своей сестре Энни Браун, которое приводит издание, Грей попросила школьного психолога немедленно найти ее сына, чтобы проверить его состояние и присмотреть за ним. Как заявила газете Браун, психолог сообщила Грей, что её сын тем утром говорил о стрельбе в школе. Как пишет издание со ссылкой на журнал телефонных разговоров, текстовые сообщения и интервью, сотрудники школы были предупреждены о вопросах, вызывающих беспокойство в поведении подозреваемого и, возможно, искали его за несколько минут до начла стрельбы. Также школа и семья обвиняемого Кольта Грея были на связи по поводу его психического здоровья за неделю до случившегося. Кроме того, как выяснила газета, у подростка в то время были "мысли об убийстве и самоубийстве". В пятницу ведущий процесс судья Курри Минглдорф заявил, что обвиняемому подростку и его отцу могут грозить пожизненные сроки. Сообщалось, что Кольт Грей обвиняется в том, что в среду утром открыл стрельбу в школе Апалачи в штате Джорджия, в результате погибли двое воспитанников и двое учителей, два десятка человек пострадали. СМИ сообщали, что подросток уже попадал в поле зрения правоохранителей при расследовании анонимных угроз о массовой стрельбе в школе. Правоохранительные органы сообщали семье подростка о распространяемых им угрозах, тем не менее в качестве новогоднего подарка в декабре 2023 года он получил винтовку, из которой, предположительно, и расстрелял людей в своей школе. Отец мальчика, подаривший ему оружие, 54-летний Колин Грей, также проходит обвиняемым по этому делу. По сумме предъявленных обвинений, сообщил судья в ходе прошедшего в пятницу заседания, мужчине может грозить до 180 лет тюремного заключения. Следующее заседание суда по делу назначено на 4 декабря.
https://ria.ru/20240906/arest-1970946687.html
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РИА Новости
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в мире, джорджия, сша, фбр
В мире, Джорджия, США, ФБР
Мать обвиняемого в стрельбе в Джорджии звонила в школу в день трагедии
Мать обвиняемого в стрельбе в школе в США утром звонила туда с предупреждением
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
Мать 14-летнего обвиняемого в массовой стрельбе в школе Джорджии в США звонила в школу утром в день трагедии, чтобы предупредить школьного психолога о "чрезвычайной ситуации", связанной с ее сыном, сообщает издание Washington Post
со ссылкой на поступившие в его распоряжение текстовые сообщения и интервью с членом семьи подростка.
Стрельба в школе Апалачи в американском штате Джорджия произошла в среду утром. Телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал о четырех погибших и около 30 пострадавших. Глава местного отделения ФБР
Крис Ози заявил, что стрельбу устроил 14-летний ученик, он задержан.
"Мать подозреваемого вооруженного (ученика - ред.) из средней школы Апалачи рассказала членам семьи, что позвонила в школу утром в день стрельбы и предупредила психолога о "чрезвычайной ситуации", связанной с ее 14-летним сыном", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению матери обвиняемого Марси Грей своей сестре Энни Браун, которое приводит издание, Грей попросила школьного психолога немедленно найти ее сына, чтобы проверить его состояние и присмотреть за ним. Как заявила газете Браун, психолог сообщила Грей, что её сын тем утром говорил о стрельбе в школе.
Как пишет издание со ссылкой на журнал телефонных разговоров, текстовые сообщения и интервью, сотрудники школы были предупреждены о вопросах, вызывающих беспокойство в поведении подозреваемого и, возможно, искали его за несколько минут до начла стрельбы. Также школа и семья обвиняемого Кольта Грея были на связи по поводу его психического здоровья за неделю до случившегося. Кроме того, как выяснила газета, у подростка в то время были "мысли об убийстве и самоубийстве".
В пятницу ведущий процесс судья Курри Минглдорф заявил, что обвиняемому подростку и его отцу могут грозить пожизненные сроки. Сообщалось, что Кольт Грей обвиняется в том, что в среду утром открыл стрельбу в школе Апалачи в штате Джорджия, в результате погибли двое воспитанников и двое учителей, два десятка человек пострадали. СМИ сообщали, что подросток уже попадал в поле зрения правоохранителей при расследовании анонимных угроз о массовой стрельбе в школе. Правоохранительные органы сообщали семье подростка о распространяемых им угрозах, тем не менее в качестве новогоднего подарка в декабре 2023 года он получил винтовку, из которой, предположительно, и расстрелял людей в своей школе.
Отец мальчика, подаривший ему оружие, 54-летний Колин Грей, также проходит обвиняемым по этому делу. По сумме предъявленных обвинений, сообщил судья в ходе прошедшего в пятницу заседания, мужчине может грозить до 180 лет тюремного заключения. Следующее заседание суда по делу назначено на 4 декабря.