Рейтинг@Mail.ru
Полиция в Висконсине ликвидировала подозреваемого в стрельбе в школе - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 16.12.2024 (обновлено: 21:33 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/strelba-1989558573.html
Полиция в Висконсине ликвидировала подозреваемого в стрельбе в школе
Полиция в Висконсине ликвидировала подозреваемого в стрельбе в школе - РИА Новости, 16.12.2024
Полиция в Висконсине ликвидировала подозреваемого в стрельбе в школе
Подозреваемый в нападении со стрельбой в христианской школе в городе Мэдисон американского штата Висконсин ликвидирован, сообщает телеканал ABC News со ссылкой... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T21:26
2024-12-16T21:33
в мире
висконсин
мэдисон
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989555810_0:413:715:815_1920x0_80_0_0_d76951a60d977bb913512adc255c4a9f.jpg
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Подозреваемый в нападении со стрельбой в христианской школе в городе Мэдисон американского штата Висконсин ликвидирован, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию."Согласно полиции Мэдисона, подозреваемый в стрельбе убит", - говорится в сообщении телеканала.Ранее полиция сообщила о стрельбе в христианской школе Мэдисона и о нескольких пострадавших.
https://ria.ru/20241214/baza-1989264057.html
висконсин
мэдисон
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989555810_0:419:716:955_1920x0_80_0_0_39cc4fe5bd4bc4099fe11637a747b4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, висконсин, мэдисон, сша
В мире, Висконсин, Мэдисон, США
Полиция в Висконсине ликвидировала подозреваемого в стрельбе в школе

В штате Висконсин ликвидировали подозреваемого в стрельбе в христианской школе

© Кадр видео из соцсетейПолицейские автомобили направляются к школе, где произошла стрельба в американском штате Висконсин
Полицейские автомобили направляются к школе, где произошла стрельба в американском штате Висконсин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Полицейские автомобили направляются к школе, где произошла стрельба в американском штате Висконсин
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Подозреваемый в нападении со стрельбой в христианской школе в городе Мэдисон американского штата Висконсин ликвидирован, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию.
"Согласно полиции Мэдисона, подозреваемый в стрельбе убит", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее полиция сообщила о стрельбе в христианской школе Мэдисона и о нескольких пострадавших.
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
На военной базе США в Джорджии произошла стрельба
14 декабря, 22:48
 
В миреВисконсинМэдисонСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала