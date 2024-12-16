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Полиция в Висконсине ликвидировала подозреваемого в стрельбе в школе
Полиция в Висконсине ликвидировала подозреваемого в стрельбе в школе - РИА Новости, 16.12.2024
Полиция в Висконсине ликвидировала подозреваемого в стрельбе в школе
Подозреваемый в нападении со стрельбой в христианской школе в городе Мэдисон американского штата Висконсин ликвидирован, сообщает телеканал ABC News со ссылкой... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T21:26
2024-12-16T21:26
2024-12-16T21:33
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Подозреваемый в нападении со стрельбой в христианской школе в городе Мэдисон американского штата Висконсин ликвидирован, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию."Согласно полиции Мэдисона, подозреваемый в стрельбе убит", - говорится в сообщении телеканала.Ранее полиция сообщила о стрельбе в христианской школе Мэдисона и о нескольких пострадавших.
https://ria.ru/20241214/baza-1989264057.html
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в мире, висконсин, мэдисон, сша
В мире, Висконсин, Мэдисон, США
Полиция в Висконсине ликвидировала подозреваемого в стрельбе в школе
В штате Висконсин ликвидировали подозреваемого в стрельбе в христианской школе