https://ria.ru/20241205/strelba-1987433950.html
Двое учащихся ранены после стрельбы в калифорнийской школе Feather River
Двое учащихся ранены после стрельбы в калифорнийской школе Feather River - РИА Новости, 05.12.2024
Двое учащихся ранены после стрельбы в калифорнийской школе Feather River
Двое учащихся получили ранения в результате стрельбы в школе Feather River, расположенной в городе Палермо (штат Калифорния), сообщил в среду офис шерифа округа РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T01:52
2024-12-05T01:52
2024-12-05T02:02
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Двое учащихся получили ранения в результате стрельбы в школе Feather River, расположенной в городе Палермо (штат Калифорния), сообщил в среду офис шерифа округа Бьютт.Согласно данным офиса шерифа, подозреваемый был нейтрализован. Состояние раненых школьников не уточняется.Палермо находится примерно в 40 километрах к северу от Мэрисвилла и в 100 километрах к северу от Сакраменто. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, ведется расследование.Мотивы стрелявшего на данный момент не раскрываются.
https://ria.ru/20241111/ssha-1982987455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калифорния, палермо, сакраменто, стрельба, школы
В мире, Калифорния, Палермо, Сакраменто, стрельба, Школы
Двое учащихся ранены после стрельбы в калифорнийской школе Feather River
При стрельбе в школе США пострадали двое учащихся, стрелявший нейтрализован