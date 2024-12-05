https://ria.ru/20241205/strelba-1987433950.html

Двое учащихся ранены после стрельбы в калифорнийской школе Feather River

Двое учащихся ранены после стрельбы в калифорнийской школе Feather River - РИА Новости, 05.12.2024

Двое учащихся ранены после стрельбы в калифорнийской школе Feather River

Двое учащихся получили ранения в результате стрельбы в школе Feather River, расположенной в городе Палермо (штат Калифорния), сообщил в среду офис шерифа округа РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T01:52

2024-12-05T01:52

2024-12-05T02:02

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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Двое учащихся получили ранения в результате стрельбы в школе Feather River, расположенной в городе Палермо (штат Калифорния), сообщил в среду офис шерифа округа Бьютт.Согласно данным офиса шерифа, подозреваемый был нейтрализован. Состояние раненых школьников не уточняется.Палермо находится примерно в 40 километрах к северу от Мэрисвилла и в 100 километрах к северу от Сакраменто. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, ведется расследование.Мотивы стрелявшего на данный момент не раскрываются.

https://ria.ru/20241111/ssha-1982987455.html

https://ria.ru/20240907/strelba-1971198707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, калифорния, палермо, сакраменто, стрельба, школы