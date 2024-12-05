Рейтинг@Mail.ru
Двое учащихся ранены после стрельбы в калифорнийской школе Feather River - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:52 05.12.2024 (обновлено: 02:02 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/strelba-1987433950.html
Двое учащихся ранены после стрельбы в калифорнийской школе Feather River
Двое учащихся ранены после стрельбы в калифорнийской школе Feather River - РИА Новости, 05.12.2024
Двое учащихся ранены после стрельбы в калифорнийской школе Feather River
Двое учащихся получили ранения в результате стрельбы в школе Feather River, расположенной в городе Палермо (штат Калифорния), сообщил в среду офис шерифа округа РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T01:52
2024-12-05T02:02
в мире
калифорния
палермо
сакраменто
стрельба
школы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585849699_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_aacb34cbb1c04472de70235fb26e4615.jpg
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Двое учащихся получили ранения в результате стрельбы в школе Feather River, расположенной в городе Палермо (штат Калифорния), сообщил в среду офис шерифа округа Бьютт.Согласно данным офиса шерифа, подозреваемый был нейтрализован. Состояние раненых школьников не уточняется.Палермо находится примерно в 40 километрах к северу от Мэрисвилла и в 100 километрах к северу от Сакраменто. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, ведется расследование.Мотивы стрелявшего на данный момент не раскрываются.
https://ria.ru/20241111/ssha-1982987455.html
https://ria.ru/20240907/strelba-1971198707.html
калифорния
палермо
сакраменто
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585849699_59:51:2421:1823_1920x0_80_0_0_84aec50e9dab6a08b5b5fd20f8b03406.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калифорния, палермо, сакраменто, стрельба, школы
В мире, Калифорния, Палермо, Сакраменто, стрельба, Школы
Двое учащихся ранены после стрельбы в калифорнийской школе Feather River

При стрельбе в школе США пострадали двое учащихся, стрелявший нейтрализован

© AP Photo / Marcio Jose SanchezСотрудники правоохранительных органов США в Калифорнии
Сотрудники правоохранительных органов США в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Сотрудники правоохранительных органов США в Калифорнии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Двое учащихся получили ранения в результате стрельбы в школе Feather River, расположенной в городе Палермо (штат Калифорния), сообщил в среду офис шерифа округа Бьютт.
Согласно данным офиса шерифа, подозреваемый был нейтрализован. Состояние раненых школьников не уточняется.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В США при стрельбе в кампусе университета погиб человек
11 ноября, 03:15
Палермо находится примерно в 40 километрах к северу от Мэрисвилла и в 100 километрах к северу от Сакраменто. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, ведется расследование.
Мотивы стрелявшего на данный момент не раскрываются.
Место происшествия, где произошла стрельба в школе города Джоппатаун американского штата Мэриленд. 6 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
В школе в штате Мэриленд произошла стрельба
7 сентября, 00:08
 
В миреКалифорнияПалермоСакраментострельбаШколы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала