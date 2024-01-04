https://ria.ru/20240104/strelba-1919729092.html
СМИ сообщили о стрельбе в школе в американском штате Айова
СМИ сообщили о стрельбе в школе в американском штате Айова - РИА Новости, 04.01.2024
СМИ сообщили о стрельбе в школе в американском штате Айова
Правоохранители расследуют возможную стрельбу в школе в американском штате Айова, сообщает NBC News. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T18:07
2024-01-04T18:07
2024-01-04T18:07
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Правоохранители расследуют возможную стрельбу в школе в американском штате Айова, сообщает NBC News. "В офисе шерифа округа Даллас подтвердили, что ведется расследование стрельбы в старшей школе в Перри, штат Айова", - сообщает телеканал. Как говорится в сообщении, школу посещают около 1,7 тысячи человек, 4 января был первый учебный день второго полугодия. Подробностей произошедшего правоохранители пока не сообщают, указывает телеканал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, айова, даллас, сша
В мире, Айова, Даллас, США
СМИ сообщили о стрельбе в школе в американском штате Айова
NBC News: в американском штате Айова расследуют стрельбу в старшей школе в Перри