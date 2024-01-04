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СМИ сообщили о стрельбе в школе в американском штате Айова - РИА Новости, 04.01.2024
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18:07 04.01.2024
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СМИ сообщили о стрельбе в школе в американском штате Айова
СМИ сообщили о стрельбе в школе в американском штате Айова - РИА Новости, 04.01.2024
СМИ сообщили о стрельбе в школе в американском штате Айова
Правоохранители расследуют возможную стрельбу в школе в американском штате Айова, сообщает NBC News. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T18:07
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Правоохранители расследуют возможную стрельбу в школе в американском штате Айова, сообщает NBC News. "В офисе шерифа округа Даллас подтвердили, что ведется расследование стрельбы в старшей школе в Перри, штат Айова", - сообщает телеканал. Как говорится в сообщении, школу посещают около 1,7 тысячи человек, 4 января был первый учебный день второго полугодия. Подробностей произошедшего правоохранители пока не сообщают, указывает телеканал.
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в мире, айова, даллас, сша
В мире, Айова, Даллас, США
СМИ сообщили о стрельбе в школе в американском штате Айова

NBC News: в американском штате Айова расследуют стрельбу в старшей школе в Перри

© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Правоохранители расследуют возможную стрельбу в школе в американском штате Айова, сообщает NBC News.
«
"В офисе шерифа округа Даллас подтвердили, что ведется расследование стрельбы в старшей школе в Перри, штат Айова", - сообщает телеканал.
Как говорится в сообщении, школу посещают около 1,7 тысячи человек, 4 января был первый учебный день второго полугодия. Подробностей произошедшего правоохранители пока не сообщают, указывает телеканал.
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