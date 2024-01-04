https://ria.ru/20240104/strelba-1919729092.html

СМИ сообщили о стрельбе в школе в американском штате Айова

СМИ сообщили о стрельбе в школе в американском штате Айова - РИА Новости, 04.01.2024

СМИ сообщили о стрельбе в школе в американском штате Айова

Правоохранители расследуют возможную стрельбу в школе в американском штате Айова, сообщает NBC News. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T18:07

2024-01-04T18:07

2024-01-04T18:07

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Правоохранители расследуют возможную стрельбу в школе в американском штате Айова, сообщает NBC News. "В офисе шерифа округа Даллас подтвердили, что ведется расследование стрельбы в старшей школе в Перри, штат Айова", - сообщает телеканал. Как говорится в сообщении, школу посещают около 1,7 тысячи человек, 4 января был первый учебный день второго полугодия. Подробностей произошедшего правоохранители пока не сообщают, указывает телеканал.

https://ria.ru/20240103/imam-1919635397.html

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даллас

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, айова, даллас, сша